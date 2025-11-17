Sosnowiec: Bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet zwiększa poczucie bezpieczeństwa

W Klimontowskim Centrum Aktywności Rodzinnej w Sosnowcu odbyło się kolejne spotkanie w ramach kursu samoobrony dla kobiet. Zajęcia poprowadził policyjny instruktor, który przekazał uczestniczkom wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu podstawowych technik obronnych oraz reagowania w sytuacjach zagrożenia. Wszystko po to, aby kobiety mogły poczuć się bezpieczniej.

Teoria i praktyka w walce o bezpieczeństwo

Podczas spotkania policjant omówił, jak skutecznie chronić się przed napastnikiem, jak opanować strach i emocje w sytuacji ataku oraz w jaki sposób zachować się, gdy stajemy się ofiarą agresji. Zajęcia miały nie tylko charakter teoretyczny, ale również praktyczny – uczestniczki mogły przećwiczyć techniki obrony osobistej, które mogą pomóc w realnych, niebezpiecznych sytuacjach.

Świadomość i przygotowanie psychiczne

Instruktor zwrócił uwagę na znaczenie świadomości otoczenia, odpowiedniego przygotowania psychicznego oraz umiejętności szybkiego reagowania. Celem kursu jest przede wszystkim zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i pewności siebie wśród kobiet.

Bezpłatne zajęcia wspierane przez miasto

Spotkanie odbyło się w ramach nowej edycji kursu samoobrony dla kobiet, który realizowany jest we współpracy z Radą Miejską w Sosnowcu oraz Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Sosnowcu. Udział w zajęciach jest całkowicie bezpłatny, a uczestniczki mogą liczyć na profesjonalne wsparcie i praktyczne wskazówki mundurowych.

Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem i stanowi ważny element działań profilaktycznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkanek miasta.