Wiadomości z Sosnowca

Sosnowiec: Bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet zwiększa poczucie bezpieczeństwa

  • Dodano: 2025-11-17 08:00, aktualizacja: 2025-11-17 08:28

W Klimontowskim Centrum Aktywności Rodzinnej w Sosnowcu odbyło się kolejne spotkanie w ramach kursu samoobrony dla kobiet. Zajęcia poprowadził policyjny instruktor, który przekazał uczestniczkom wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu podstawowych technik obronnych oraz reagowania w sytuacjach zagrożenia. Wszystko po to, aby kobiety mogły poczuć się bezpieczniej.

Teoria i praktyka w walce o bezpieczeństwo

Podczas spotkania policjant omówił, jak skutecznie chronić się przed napastnikiem, jak opanować strach i emocje w sytuacji ataku oraz w jaki sposób zachować się, gdy stajemy się ofiarą agresji. Zajęcia miały nie tylko charakter teoretyczny, ale również praktyczny – uczestniczki mogły przećwiczyć techniki obrony osobistej, które mogą pomóc w realnych, niebezpiecznych sytuacjach.

Świadomość i przygotowanie psychiczne

Instruktor zwrócił uwagę na znaczenie świadomości otoczenia, odpowiedniego przygotowania psychicznego oraz umiejętności szybkiego reagowania. Celem kursu jest przede wszystkim zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i pewności siebie wśród kobiet.

Bezpłatne zajęcia wspierane przez miasto

Spotkanie odbyło się w ramach nowej edycji kursu samoobrony dla kobiet, który realizowany jest we współpracy z Radą Miejską w Sosnowcu oraz Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Sosnowcu. Udział w zajęciach jest całkowicie bezpłatny, a uczestniczki mogą liczyć na profesjonalne wsparcie i praktyczne wskazówki mundurowych.

Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem i stanowi ważny element działań profilaktycznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkanek miasta.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Sosnowiecki.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również