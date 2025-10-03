Kryminalni z Sosnowca zatrzymali złodziei motocykli i skuterów. Odzyskano jednoślady

Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu zatrzymali 26-letniego mężczyznę i 27-letnią kobietę, którzy od końca czerwca do połowy września tego roku dokonywali kradzieży motocykli i skuterów po uprzednim przełamaniu zabezpieczeń.

Przełamywali zabezpieczenia i uszkadzali motocykle

Sprawcy mieli na swoim koncie również uszkodzenia jednośladów oraz oszustwo, do których dochodziło na terenie Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Straty spowodowane ich przestępczą działalnością oszacowano na blisko 60 tysięcy złotych. Dzięki skutecznym działaniom mundurowych wszystkie skradzione jednoślady zostały odzyskane, a sprawcy usłyszeli zarzuty.

Od końca czerwca do połowy września do policjantów wpływały zawiadomienia od mieszkańców, którzy zgłaszali między innymi kradzieże motocykli i skuterów, a także ich uszkodzenia. Policjanci z Wydziału Kryminalnego przeprowadzili szereg czynności, które pozwoliły ustalić sprawców. Okazali się nimi 26-letni mężczyzna oraz 27-letnia kobieta.

Działali w recydywie – grożą im surowe konsekwencje

Zatrzymani usłyszeli 11 zarzutów kradzieży skuterów i motocykli po uprzednim pokonaniu zabezpieczeń, uszkodzenia jednośladów oraz – w jednym przypadku dokonania oszustwa. Wszystkich tych czynów dopuścili się w warunkach recydywy. Swoim zachowaniem spowodowali straty oszacowane na blisko 60 tysięcy złotych. Dodatkowo mundurowi ustalili, że 26-latek w tym czasie prowadził pojazdy mechaniczne, nie stosując się do sądowego zakazu prowadzenia, orzeczonego przez sosnowiecki sąd, za co mężczyzna również usłyszał zarzut.

Na wniosek prokuratora oboje zostali objęci policyjnym dozorem. Dzięki skutecznym działaniom policjantów wszystkie skradzione motocykle i skutery zostały odzyskane i wróciły do właścicieli.

Na ręce Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu wpłynęły także oficjalne podziękowania dla funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego od jednego z pokrzywdzonych. Wdzięczny mężczyzna docenił ich szybkie i zdecydowane działania, które rozpoczęły się od zgłoszenia kradzieży motocykla i doprowadziły do zatrzymania sprawców oraz odzyskania utraconego jednośladu.