Sosnowieccy wywiadowcy zabezpieczyli ponad 2 kg marihuany

  • Dodano: 2025-10-01 11:30

Czujność wywiadowców z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu doprowadziła do znalezienia znacznej ilości narkotyków. Policjanci, patrolując ulicę Orlą, zauważyli mężczyznę, którego nienaturalne zachowanie wzbudziło ich podejrzenia. Okazało się, że miał przy sobie oraz w mieszkaniu ponad 2 kg marihuany.

Szybka reakcja policjantów z Sosnowca

Podczas patrolu ulicy Orlej, sosnowieccy wywiadowcy zauważyli mężczyznę, którego pobudzone i nienaturalne zachowanie mogło świadczyć o tym, że znajdował się pod wpływem środków odurzających. W trakcie czynności mundurowi znaleźli przy nim blisko kilogram marihuany.

Na tym sprawa się nie zakończyła. Policjanci przeszukali mieszkanie zajmowane przez mężczyznę, gdzie zabezpieczyli kolejne środki odurzające – ponad kilogram suszu roślinnego. Łącznie mundurowi zabezpieczyli ponad 2 kg marihuany.

Mężczyźnie grozi 10 lat więzienia

Zatrzymany 27-latek usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii za to przestępstwo grozi kara nawet do 10 lat więzienia.

Na wniosek śledczych sąd zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru. Wobec podejrzanego zastosowano również poręczenie majątkowe.

