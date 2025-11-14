Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na Sosnowiecką Jesień Teatralną

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu zaprasza do udziału w 11. Sosnowieckiej Jesieni Teatralnej.

W programie znalazły się: spektakle, warsztaty i zajęcia edukacyjne dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.

11. Sosnowiecka Jesień Teatralna

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: Kolektyw Impro Silesia, Grupa O!Teatr, Teatr TRIP oraz pedagożki z Liceum Sztuk Plastycznych w Dąbrowie Górniczej. Udział we wszystkich wydarzeniach jest darmowy, na niektórych imprezach obowiązują zapisy. Szczegółowy program dostępny na stronie http://www.biblioteka.sosnowiec.pl, w mediach społecznościowych, na plakatach i ulotkach. Zapraszamy, bo będzie się działo!

Informacje organizacyjne

Organizatorzy informują, że Aula Zagłębiowskiej Mediateki przeznaczona jest dla 200 widzów, a wejście do niej możliwe jest pół godziny przed rozpoczęciem imprezy. Organizator – w przypadku frekwencji przekraczającej możliwości Auli – zastrzega możliwość wcześniejszego zamknięcia drzwi i odmówienia wstępu.

Program 11. Sosnowieckiej Jesieni Teatralnej:

20.11.2025, godz. 17.00

Świat Nauki i Fantazji – Zagłębiowska Mediateka, ul. Kościelna 11, Sosnowiec

Młodzi Kreatywni – zajęcia edukacyjne dla dzieci. Prowadzenie: Anna Bal.

Obowiązują zapisy – liczba miejsc ograniczona (tel. 693266411, e-mail. [email protected]).

24.11.2025, godz. 17.00

Kawiarnia Zagłębiowskiej Mediateki, ul. Kościelna 11, Sosnowiec Kreatywny Senior – warsztaty rękodzieła. Prowadzenie: Joanna Biesiada.

Obowiązują zapisy – liczba miejsc ograniczona (tel. 693266411, e-mail. [email protected]).

25.11.2025, godz. 17.00

Aula Zagłębiowskiej Mediateki, ul. Kościelna 11, Sosnowiec

Teatr Trip – „Na tropie zaginionej opowieści” – spektakl familijny. Wstęp wolny.

27.11.2025, godz. 18.00

Aula Zagłębiowskiej Mediateki, ul. Kościelna 11, Sosnowiec

Nibykabaret (Grupa O!Teatr) – „Festyn Polska Story” – spektakl komediowy dla dorosłych. Wstęp wolny.

28.11.2025, godz. 10.00

Aula Zagłębiowskiej Mediateki, ul. Kościelna 11, Sosnowiec

Grupa O!Teatr – „Tararysiapaty, czyli jak ryś Ryś wpadł w tarapaty” – spektakl lalkowy dla dzieci. Grupy zorganizowane – przedszkola/szkoły – obowiązują zapisy – liczba miejsc ograniczona (tel. 693266411, e-mail. [email protected]).

28.11.2025, godz. 17.00

Kawiarnia Zagłębiowskiej Mediateki, ul. Kościelna 11, Sosnowiec

Maski teatralne ze szkła – warsztaty malowania na szkle. Prowadzenie: Wioletta Kulesa i Grażyna Bieniasz z Liceum Sztuk Plastycznych w Dąbrowie Górniczej. Dla uczestników w wieku 10-15 lat. Obowiązują zapisy – liczba miejsc ograniczona (tel. 693266411, e-mail. [email protected]).

Patronat i partnerzy

Honorowym patronatem 11. Sosnowiecką Jesień Teatralną objął Prezydent Sosnowca – Arkadiusz Chęciński. Partner Główny: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna https://www.ksse.com.pl Współpraca: Liceum Sztuk Plastycznych im. T. Kantora w Dąbrowie Górniczej. Patronat medialny: Czasopismo samorządowe Sosnowca „Kurier Miejski” oraz portale internetowe: TerazTeatr.pl, Sosnowiec.pl, Sosnowiecki.pl, 41-200.pl.