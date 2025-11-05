Rusza kampania „Prowadzę – jestem trzeźwy”. Policja apeluje o rozsądek na drogach

Rozpoczyna się kolejna edycja ogólnopolskiej kampanii społecznej pod nazwą „Prowadzę, jestem trzeźwy”, której celem jest promowanie bezpiecznych i odpowiedzialnych postaw za kierownicą. Codziennie, na drogach naszego województwa, policjanci zatrzymują kilkudziesięciu kierowców pod wpływem alkoholu.

Nowa edycja ogólnopolskiej kampanii

O tym, jak duże zagrożenie stanowią, nie trzeba nikogo przekonywać. W tym roku do akcji przyłączyli się również: dziennikarz radiowy i lektor - znany także jako były głos Google Maps - Jarosława Juszkiewicza, aktor Bartosz Waga oraz kierowca i instruktor rajdowy Michał Streera, którzy swoim zaangażowaniem chcą przypomnieć społeczeństwu o wartości trzeźwości na drodze.

Edukacja i odpowiedzialność za kierownicą

Kampania „Prowadzę – jestem trzeźwy” prowadzona jest w ramach programu edukacyjnego „Trzeźwość”, który został zainicjowany w 1999 roku. Hasło „Prowadzę – jestem trzeźwy” po raz pierwszy użyte zostało w 2006 roku. Celem kampanii jest zwiększenie świadomości o skutkach jazdy pod wpływem alkoholu oraz budowanie odpowiedzialności wśród kierowców.

Spoty, warsztaty i działania w całym kraju

W ramach kampanii - w mediach społecznościowych, telewizji i radiu pojawiają się spoty promujące odpowiedzialność i bezpieczeństwo na drogach. W całym kraju odbywają się warsztaty oraz spotkania z ekspertami, którzy dzielą się wiedzą na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego i wpływu alkoholu na zdolność prowadzenia pojazdów.

Policjanci kontrolują miejsca o największym ryzyku

Szczególną uwagę policjanci zwrócą na obszary o podwyższonym ryzyku wypadków oraz na okresy wzmożonego ruchu drogowego, takie jak święta czy weekendy. Powinno to zniechęcić wszystkich amatorów jazdy na podwójnym gazie do wsiadania za kierownicę będąc pod wpływem alkoholu.

Warto zauważyć, że w tym roku na śląskich drogach miało miejsce już 786 zdarzeń, których sprawcami były osoby nietrzeźwe. W wypadkach tych zginęło 5 osób, a ponad 70 zostało rannych.

Wspólne działania na rzecz bezpieczeństwa

Kampania społeczna „Prowadzę jestem trzeźwy” jest prowadzona przez Fundację Trzeźwość im. Krzysztofa Gmyrka we współpracy z Województwem Śląskim oraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego oraz PKM Katowice, a partnerem merytorycznym projektu jest Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

- Każda ilość wypitego alkoholu upośledza nasze zmysły i wpływa na sposób jazdy, a to przekłada się na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Apelujemy też do członków rodzin, pasażerów i znajomych. Nie bądźmy bierni i nie pozwalajmy na stwarzanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez nieodpowiedzialnych kierujących - przekazują mundurowi.