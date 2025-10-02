Grupa MoCarta z programem „Ale kino” już 9 października w MUZIE

"ALE KINO! czyli muzyka filmowa wg Grupy MoCarta" w MUZIE / fot. materiały organizatora

9 października 2025 o godz. 19.00 Sala Widowiskowo – Koncertowa MUZA zaprasza na występ Grupy MoCarta. ” ALE KINO! czyli muzyka filmowa wg Grupy MoCarta”.

Muzyczne show Grupy MoCarta w Sosnowcu

Kinematografia jest dziś najpopularniejszą ze sztuk, a muzyka filmowa kontynuuje tradycje muzyki klasycznej. Piękne melodie, wykonywane przez orkiestry symfoniczne, komponowane są przez twórców, którzy talent odziedziczyli po Bachu, Mozarcie i Chopinie.

Humor, muzyka filmowa i niskobudżetowe efekty specjalne

Niezastąpiona Grupa MoCarta postanowiła poświęcić swój nowy program muzyce filmowej i najjaśniejszym gwiazdom srebrnego ekranu. Najbardziej rozpoznawalny kwartet w Polsce zaprezentuje jedyny w swoim rodzaju występ – zarówno osobom, które świat kina znają od podszewki, jak i tym, dla których nadal kryje on w sobie wiele tajemnic. „Ale kino” to żartobliwe spojrzenie na ponadczasowe przeboje muzyki filmowej, spotkania z Charliem Chaplinem, Woodym Allenem, Tomem Hanksem i aktorem, który jest największym przegranym światowego kina...

W programie „Ale kino” pojawią się niskobudżetowe efekty specjalne na miarę hollywoodzkich superprodukcji, opowieść o historii filmu, tańczący Lord Vader i dużo wspaniałej muzyki, okraszonej mistrzowskim poczuciem humoru Grupy MoCarta – Pawła Kowaluka, Bolesława Błaszczyka, Michała Sikorskiego oraz Filipa Jaślara.

Zarezerwuj bilety na „Ale kino” i zanurz się w świat ulubionej muzyki filmowej wraz z Grupą MoCarta!