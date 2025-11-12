Benefis Adama Kopciuszewskiego w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu – wyjątkowy wieczór sztuki

21 listopada Teatr Zagłębia w Sosnowcu zaprasza na benefis Adama Kopciuszewskiego. Występy znakomitych artystów i wspomnienia lat na scenie gwarantowane!

Benefis Adama Kopciuszewskiego w Teatrze Zagłębia

21 listopada o godz. 19:00 Teatr Zagłębia w Sosnowcu zaprasza na wyjątkowy benefis Adama Kopciuszewskiego – cenionego aktora teatralnego i filmowego oraz wieloletniego dyrektora tej sceny.

Wieczór będzie okazją do rozmów, wspomnień i refleksji nad wieloletnią działalnością artysty w Sosnowcu. Goście będą mogli usłyszeć historie zza kulis teatru oraz poznać kulisy pracy Kopciuszewskiego na scenie.

Występy artystów i wyjątkowy program

W programie benefisu przewidziano występy znakomitych artystów, którzy w szczególny sposób uświetnią jubileusz. Całość poprowadzi popularny dziennikarz i konferansjer Piotr Zawadzki.

Benefis Adama Kopciuszewskiego to nie tylko podróż przez lata w teatrze, ale też wyjątkowa okazja do celebrowania kultury w Sosnowcu.