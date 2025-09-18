Policjanci z Sosnowca wzięli udział w konferencji „Zawsze Bezpieczni”

We wtorek 16 września policjanci z sosnowieckiej komendy uczestniczyli w konferencji edukacyjnej „Zawsze Bezpieczni”, która odbyła się w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych przy ulicy Jagiellońskiej w Sosnowcu.

Konferencja „Zawsze Bezpieczni”

Wydarzenie miało na celu podniesienie poziomu wiedzy na temat bezpieczeństwa w placówkach oświatowych oraz współpracy służb w sytuacjach kryzysowych, a także zagrożeń związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych.

W konferencji wzięli udział podkom. Tomasz Mogielski oraz asp.szt. Arkadiusz Walasek z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu. Obecni byli również przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej oraz Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu. Organizatorem wydarzenia była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sosnowcu.

Policjanci edukowali uczestników

Podczas spotkania policjanci przedstawili uczestnikom procedury i sposoby reagowania w sytuacjach zagrożenia w placówkach oświatowych. Omówiono m.in. właściwe postępowanie w przypadku wtargnięcia napastnika z niebezpiecznym narzędziem czy bronią, a także w sytuacjach związanych z podejrzanymi pakunkami, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Funkcjonariusze podkreślili znaczenie szybkiej reakcji oraz współpracy pomiędzy szkołami i służbami. W trakcie konferencji poruszono również tematykę zagrożeń substancjami psychoaktywnymi.