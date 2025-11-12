Spotkanie dla seniorów w Sosnowcu – dzielnicowi zapraszają na rozmowę o bezpieczeństwie

Dzielnicowi z Komisariatu Policji IV w Sosnowcu zapraszają wszystkich seniorów z osiedla Kalinowa na spotkanie poświęcone bezpieczeństwu osób starszych. Wydarzenie odbędzie się 26 listopada 2025 roku o godzinie 11.00 w Bibliotece – Filia nr 7 Bibliosfera przy ulicy Kalinowej w Sosnowcu.

Tematyka spotkania – jak nie dać się oszukać

Podczas spotkania dzielnicowy z Komisariatu IV omówi najczęstsze zagrożenia, z jakimi mogą spotkać się osoby starsze, zarówno w miejscu zamieszkania, jak i w kontaktach z nieznajomymi. Policjant zwróci szczególną uwagę na oszustwa dokonywane metodą „na wnuczka”, „na policjanta”, czy „na pracownika instytucji”. Seniorzy dowiedzą się, jak rozpoznać próbę oszustwa i jak reagować w sytuacjach budzących wątpliwości. Policjant przypomni, że nigdy nie należy przekazywać pieniędzy ani danych osobistych osobom nieznanym – nawet jeśli podają się za członków rodziny lub funkcjonariuszy.

Zasada ograniczonego zaufania

W przypadku podejrzenia oszustwa należy natychmiast się rozłączyć i zadzwonić pod numer alarmowy 112. Warto również powiadomić bliskich lub sąsiadów, jeśli otrzymamy podejrzany telefon czy wizytę nieznajomej osoby. Policjanci przypominają, że rozwaga i ograniczone zaufanie to najlepsza ochrona przed utratą oszczędności i narażeniem się na niebezpieczeństwo.