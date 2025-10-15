Reprezentacja Polski kobiet ponownie zagra w Sosnowcu!

Reprezentacja Polski seniorek po 12 latach chce wrócić na mistrzostwa Europy. W poprzednich kwalifikacjach do EuroBasketu Biało-Czerwonym do awansu zabrakło niewiele, dlatego prowadzony przez Karola Kowalewskiego zespół zrobi bardzo dużo, aby powrócić na europejskie salony. Start batalii o EuroBasket 2027 już w listopadzie, a dwa mecze nasza żeńska reprezentacja rozegra w Sosnowcu!

Polki ruszają po awans na EuroBasket 2027

Od rozpoczynających się w listopadzie kwalifikacji FIBA, czyli Międzynarodowa Federacja Koszykówki zmodernizowała system walki o najważniejsze reprezentacyjne rozgrywki w Europie. Zgodnie z założeniami nowy format ma wyrównać szanse i obejmuje cztery okresy eliminacyjne, podzielone na dwa etapy.

Rywalki Polek: Cypr, Rumunia i Słowacja

W pierwszej fazie rywalizacji drużyny narodowe trafiły do siedmiu grup, z których sześć liczy cztery zespoły, a jedna trzy. Nasza kadra kobiet znalazła się w grupie C, w której rywalizować będzie z Cyprem, Rumunią oraz Słowacją.

Awans do dalszego etapu uzyskają po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy oraz trzy z trzecich miejsc z najlepszym rozstawieniem, ustalonym zgodnie z oficjalnymi przepisami FIBA. Ta faza kwalifikacji zaplanowana została na listopad 2025 oraz marzec 2026.

Dwa mecze w Sosnowcu

Biało-Czerwone zmagania rozpoczną od wyjazdowego meczu w Bratysławie (12 listopada), by następnie przenieść się do Sosnowca, gdzie 15 listopada rozegrane zostanie spotkanie z Rumunią (godz. 18.00) a trzy dni później z Cyprem (18 listopada godz. 20.45). W szerokiej kadrze powołanej przez trenera Kowalewskiego znlazły się trzy zawodniczki MB Zagłębie Sosnowiec: kapitanka Martyna Pyka, Natalia Kurach oraz 18-letnia Marysia Burliga.

W ekipie trenera Karola Kowalewskiego znalazły się również dwie nasze wychowanki: Aleksandra Wojtala oraz Kamila Borkowska.