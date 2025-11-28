Niebawem rusza konkurs "Świąteczny Lokal Roku 2025"

Władze miasta zapraszają właścicieli i najemców lokali usługowych, gastronomicznych i handlowych z terenu Sosnowca do udziału w konkursie „Świąteczny Lokal Roku 2025”.

Konkurs ma na celu wyróżnienie lokali, które w wyjątkowy sposób udekorują swoje witryny i wnętrza na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia, przyczyniając się do stworzenia niepowtarzalnej, świątecznej atmosfery w naszym mieście.

Jak wziąć udział?

Aby zgłosić swój lokal do konkursu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy do dnia 5 grudnia 2025 r. dostępny TUTAJ.

Zasady konkursu

Głosowanie na najlepszy lokal odbędzie się podczas Sosnowieckiego Jarmarku Świątecznego 2025 w specjalnie przygotowanym punkcie do głosowania. Każdy mieszkaniec może oddać jeden głos.

Zwycięzca otrzyma tytuł „Świątecznego Lokalu Roku 2025”, okolicznościowe trofeum, a także nagrodę specjalną – organizację wydarzenia kulturalnego w zwycięskim lokalu w 2026 roku, przygotowanego przy współpracy z Wydziałem Kultury i Promocji Miasta Sosnowca.

Ogłoszenie wyników

Wręczenie nagrody oraz ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się podczas finału Sosnowieckiego Jarmarku Świątecznego w sobotę, 13 grudnia 2025 r.