Emocje, zabawa i kultura. Sprawdź, co dzieje się w regionie [28.11 – 4.12] / fot. Pixabay

Od 28 listopada do 4 grudnia region rozbłyśnie zimowym klimatem i dobrą zabawą. Startuje Gliwicki Jarmark Bożonarodzeniowy, który wprowadzi wszystkich w świąteczny nastrój. Nie zabraknie też emocji podczas Zabawy Andrzejkowej oraz wyjątkowych atrakcji na 85. Ornitologicznych Mistrzostwach Polski. Do tego liczne koncerty, spektakle, stand-upy i wydarzenia rodzinne. Sprawdź, gdzie warto się wybrać w tym wyjątkowo intensywnym tygodniu!

Gliwice

Koncert: UNU Tribute to Perfect

UNU to profesjonalny, niepowtarzalny projekt muzyczny stworzony w formule ” tributebandu” wykonującego największe przeboje grupy PERFECT. .Fenomenalny wokalista wraz ze swoim iście ” perfectowym” głosem, wyglądem i charyzmą, wsparty zawodowymi muzykami (Róże Europy, Roan, Quisam, DeLuzers, Charon Taxi) to gwarancja występu i jakości na najwyższym poziomie, zapewniająca odbiór, do jakiego przyzwyczajeni byli fani Perfectu.

Godz. 20:00, Cechownia

Gliwice

Oficjalne rozpoczęcie Gliwickiego Jarmarku Bożonarodzeniowego

W programie:

Świąteczna Orkiestra Elfów,

wysokie postacie na szczudłach,

żonglerka i wybryki Elfów na wielkim SHOW,

i specjalna świąteczna niespodzianka od renifera Rudolfa.

GaDMu – koncert (19:20-22:00)

*Więcej informacji o bożonarodzeniowych jarmarkach znajdziecie TUTAJ!

Godz. 15:00, Rynek w Gliwicach

Katowice

Komedia teatralna "O mało co..."

"O mało co..." Dereka Benfielda to gwiazdorska komedia teatralna, w której sport, jedzenie i ubrania często zmieniają swoje przeznaczenie!

Kiedy Brian zaczyna uprawić jogging, jego żona Hilary jest bardziej niż szczęśliwa. Nie wie tylko, że sport jest jedynie przykrywką dla schadzek jej męża z młodą kochanką o imieniu Wendy, do których dochodzi w mieszkaniu George’a – najlepszego przyjaciela Briana.

Gdy mąż Hilary udaje się na tzw. bieganie, jego żona ma szansę przyjmować własnego kochanka – George’a. Z pozoru idealna układanka zaczyna się rozsypywać, gdy Jessica, żona George’a, przedwcześnie wraca z podróży, zastając w domu kogoś zupełnie obcego!

Czy sport to na pewno zawsze zdrowie? Czy pielęgniarki Czerwonego Krzyża są aż tak uczynne?

Ile kurczaka w winie można zjeść w jeden wieczór? Na te wszystkie pytania znajdą Państwo odpowiedź w przewrotnej komedii „O mało co...”!

Godz. 17:00 i 20:15, Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Katowice

Friendz – Wielki Finał Daily!

Czajnik, Justek, Wera, Danielo, Ostry, Wika i Kinia przygotowali dla swoich widzów coś naprawdę wyjątkowego. Czeka Was muzyka i wspólne przeżywanie najlepszych momentów kończącego się Daily. Będzie się działo!

29 listopada FRIENDZ zapraszają na - pierwsze w ich historii - Meet & Greet. Dla osób, które zakupią bilet Meet & Greet przewidziane są: krótkie spotkanie i wspólna fotka.

Godz. 19:00, Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Bytom

Spektakl Teatru Tańca: „Frontysterium, czym stają się rzeczy”

Z języka greckiego frontysterium to miejsce do tańczenia, uprawiania sportu, myślenia, studiowania – szkoła, uniwersytet. W tym spektaklu frontysterium to miejsce przemiany, miejsce, w którym dokonuje się ucieleśnienie myśli, ucieleśnienie idei, ucieleśnienie pamięci, ucieleśnione poznanie. Etykiety takie jak „ucieleśniony” i „ucieleśnienie” czasami działają jak „leksykalne plastry opatrunkowe”, aby pokryć pozostałe teoretyczne luki lub rany – w końcu czym innym mogłoby być poznanie i zapamiętywanie, jeśli nie ucieleśnieniem?

To wydarzenie już można nazwać wręcz historycznym: wracamy do dobrych tradycji tańca, których międzynarodowym centrum był Bytom. Na mapie kulturalnej Polski premiera spektaklu „Frontysterium, czym stają się rzeczy” jest rzeczą wyjątkową i jedyną w swoim rodzaju.

Godz. 19:00, Bytomskie Centrum Kultury

Chorzów

Zabawa Andrzejkowa

MDK Batory zaprasza na wyjątkową zabawę andrzejkową, podczas której tradycja spotka się z radością wspólnej zabawy! Czekają na Was wróżby, tańce i pełna ciepła atmosfera, w której każdy - niezależnie od wieku - znajdzie coś dla siebie.

Godz. 20:00, Miejski Dom Kultury Batory

Gliwice

85. Ornitologiczne Mistrzostwa Polski

Już 28–30 listopada 2025 w PreZero Arenie Gliwice odbędą się 85. Ornitologiczne Mistrzostwa Polski – wydarzenie, które co roku przyciąga hodowców, pasjonatów i miłośników ptaków z całego kraju.

Czeka na Was:

giełda ptaków – wyjątkowa okazja do zakupu i wymiany okazów,

strefa wystawców – akcesoria, produkty i nowości dla hodowców.

To trzy dni pełne inspiracji, pięknych ptasich okazów i spotkań w wyjątkowej atmosferze, którą tworzycie właśnie Wy – społeczność miłośników ornitologii.

Godz. 9:00, PreZero Arena Gliwice

Bytom

Koncert: Sławek Uniatowski – The Best Of II

Po gorąco przyjętej trasie The Best Of, w wypełnionych po brzegi salach, organizatorzy zapraszają na drugą odsłonę koncertów Sławka Uniatowskiego z utworami jego największych muzycznych idoli – Ciechowskiego, Wodeckiego, Sinatry, Zauchy. Wyjątkowe aranżacje, ciepły barytonowy głos, klimat i atmosfera koncertu sprawią, że ten wieczór na długo pozostanie Państwu w pamięci.

Godz. 19:00, Bytomskie Centrum Kultury

Katowice

Beata i BAJM - Wielki Powrót

30 listopada 2025r w Andrzejki, Spodek Katowice zamieni się w rockową stolicę Polski. Jedna z największych ikon polskiej sceny muzycznej – Beata wraz z zespołem BAJM – powraca na wielką trasę koncertową! To wyjątkowa okazja, by usłyszeć na żywo największe hity, które od lat poruszają serca fanów. Energetyczne show, niezapomniane emocje i niepowtarzalny głos Beaty – to gwarancja muzycznego święta.

To będzie niezapomniana muzyczna podróż pełna wzruszeń, wspomnień i nowych emocji.

Godz. 20:00, Hala Widowiskowo-Sportowa Spodek

Katowice

Mata Tour 2040

Po dwóch latach od historycznej trasy MATA TOUR, która zgromadziła ponad 100 tysięcy osób w całej Polsce, Młody Matczak powraca, by ponownie zaskoczyć swoich fanów – tym razem zabierając ich w podróż do przyszłości. MATA TOUR 2040 to świąteczny prezent dla wszystkich, którzy od dawna czekali na koncerty artysty!

Godz. 20:00, Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Ruda Śląska

Mini Jarmark w Domu Kultury

Już 30 listopada, w godzinach 10:00–16:00, odbędzie się wyjątkowy Mini Jarmark pełen świątecznej atmosfery!

Czekają na Was:

nietuzinkowe prezenty,

lokalne produkty,

naturalne materiały

wyroby o dobrych, sprawdzonych składach.

To idealna okazja, by znaleźć niepowtarzalne upominki, wesprzeć lokalnych twórców i poczuć magię zbliżających się świąt. Będzie inspirująco, klimatycznie i bardzo świątecznie!

Godz. 10:00, Dom Kultury Bielszowice

Ruda Śląska

Andrzejkowo - Przebojowo - Koncert Two Generations Collective

Two Generations Collective zaprasza na wyjątkowy wieczór z największymi przebojami muzyki rozrywkowej, zarówno polskimi jak i światowymi. Znakomite opracowania, ciekawe interpretacje i rozśpiewana publiczność. Obok ponadczasowej, kojarzonej głównie z Rayem Charlesem - "Georgia on My Mind", poprzez "Hello" - Lionela Richie czy "Waterloo" - zespołu ABBA, aż po rodzime "Moje serce to jest muzyk" - Ewy Bem czy wielki przebój Anny Jantar - "Tyle słońca w całym mieście". Te i wiele innych utworów, które każdy słuchacz rozpozna już od pierwszych dźwięków gwarantują znakomitą "Andrzejkową" zabawę.

Nie zabraknie ciekawostek, anegdot i historycznych faktów wykonywanych przebojów. Będzie też gość specjalny. Tym razem do współpracy zespół zaprosił znakomitą wokalistkę Magdalenę Krzywdę-Krzysteczko, która swoim wyjątkowym i wszechstronnym głosem tchnie nowego ducha w stare, dobre przeboje.

Godz. 17:00, Śląski Teatr Impresaryjny

Zabrze

XIX Andrzejkowa Śląska Gala z Humorem

W ostatni listopadowy, andrzejkowy weekend organizatorzy spotkają się z Wami na największych Andrzejkach w Polsce już po raz dziewiętnasty! Wystąpią największe gwiazdy śląskiej sceny muzycznej i kabaretowej. Będzie muzyka, humor, zaskakujące duety i fantastyczna zabawa.

Wystąpią dla Was wspaniali Artyści, których kochacie, znacie i, którzy są z nami od lat: MarsaAlam, Mirek Szołtysek, Paweł Gołecki z zespołem, Jacek Silski, Happy Jędrowski Show, Claudia i Kasia Chwołka, Naira Ayvazyan, Jacek i Jolanta Kierok, Wesoły Masorz, Zespół Pieśni i Tańca Mały Śląsk.

Tradycyjnie Galę poprowadzi, Krzysztof Hanke.

Godz. 18:00, Dom Muzyki i Tańca

Chorzów

NutkoSfera – CeZik dzieciom

NutkoSfera to piosenki dla najmłodszych, które mają za zadanie bawić i uczyć. Celem CeZika jest wyrabianie w dzieciach wrażliwości muzycznej, dlatego unika aranżacji biesiadnych czy dyskotekowych. Stara się, aby melodie wpadały w ucho, były proste, ale nie obciachowe. Dba o gust muzyczny dzieci od najmłodszych lat. Jego piosenki zachęcają najmłodszych do wspólnej zabawy, jednocześnie przekazując konkretną wiedzę oraz rozmaite ciekawostki. Najpopularniejsze utwory to m.in. „T-Rex”, „Czarna dziura”, „Karłowate”, „Abecadło”, „Nasze Słońce” i „Śmiga lokomotywa”.

Godz. 17:00, Chorzowskie Centrum Kultury

Bytom

Koncert: Hans Zimmer przy świecach

To będzie wieczór pełnen filmowej muzyki, stworzonej przez jednego z najwybitniejszych współczesnych kompozytorów – Hansa Zimmera, w wykonaniu międzynarodowo uznanego pianisty Alexandra Starego. Hans Zimmer to niemiecki kompozytor, który zdobył światową sławę dzięki swoim ścieżkom dźwiękowym do filmów. Znany jest z tego, że poprzez muzykę potrafi nadać opowiadanej historii intensywność i emocjonalną głębię. Do jego najbardziej znanych filmów należą „Incepcja”, „Interstellar”, „Diuna” i „Gladiator”, które podbiły serca widzów na całym świecie.

Godz. 19:00, Bytomskie Centrum Kultury

Gliwice

Antoni Syrek-Dąbrowski „O tym nie rozmawiamy”

Co siedzi w głowie, kiedy myślimy, że nikt nie słucha? Będzie trochę niezręcznie, trochę głupio i bardzo ludzko. Wieczór raczej dla widzów dorosłych, którzy rozumieją, że czasem jedyną sensowną reakcją jest śmiech.

Support nieoczywisty, Kuba Wilczek.

Godz. 19:00, Scena Gliwicka 120

Sosnowiec

Spektakl dla dzieci „Brzydkie kaczątko”

Co to znaczy, że to kaczątko jest „brzydkie”? Czy takie jest naprawdę? Nie, ale naprawdę zaczyna się takie czuć, kiedy inni w ten sposób je przezywają, tak je traktują. Dla niego to staje się prawdą.

Jednak to kaczątko jest po prostu trochę inne, niż reszta. Jakoś nie pasuje do świata, w którym przyszło mu się urodzić – do jego zasad i oczekiwań. Nie dlatego, że się buntuje, chce się wyróżnić, czy zwrócić na siebie uwagę – nie. Ono po prostu nie potrafi inaczej.

Kaczątko z tej przyczyny ma kłopoty – i to niemałe. Na dodatek myśli, że musi się z nimi zmierzyć całkiem samo. Na szczęście, wcale tak nie jest. Na szczęście, ma kochającą rodzinę. Jest jeden mądry nauczyciel. Są znajomi z podwórka. Wreszcie, są też łabędzie. Oni wszyscy mogą mu pomóc przestać myśleć o sobie źle – i ruszyć w świat czując, że jest piękne.

Godz. 9:00, Teatr Zagłębia

Zabrze

World Hits Symphony

Największe Przeboje Koncert Legendarnych Hitów z Symfoniczną Orkiestrą Universe Orchestra

W programie koncertu najlepsze i najbardziej ukochane przez miliony słuchaczy legendarne hity, które stały się arcydziełami światowej muzyki. Będą brzmieć w unikatowych aranżacjach w nowoczesnym stylu i pozwolą publiczności doświadczyć jasnych i niezapomnianych emocji.

Potężny dźwięk instrumentów, niesamowita energia profesjonalnych muzyków, oryginalne oświetlenie i efekty pozwolą zanurzyć się w niezapomnianą atmosferę magii legendarnych hitów.

To oryginalne i atmosferyczne show, które podbiło publiczność na całym świecie i wywołało ogromne poruszenie wśród europejskiej publiczności, gdzie występ orkiestry został przyjęty z zadziwiającym sukcesem. Każdy koncert, każde wystąpienie Universe Orchestra to prawdziwe święto, sensacja i emocje, które ładują wszystkich widzów w sali.

Godz. 19:00, Dom Muzyki i Tańca

Mysłowice

Stand-up: Adam Van Bendler "ULTIMATUM"

W Mysłowicach wystąpi Van Bendler z zupełnie nowym programem „ULTIMATUM”.

To świeży, dynamiczny i pełen absurdalnego humoru materiał, w którym komik zabiera publiczność w podróż przez „rwącą rzekę durnoty” – balansując między tematami ważnymi, niewygodnymi i kompletnie niepoważnymi. W charakterystycznym stylu Bendlera nie zabraknie trafnych obserwacji, celnych puent i wycieczek w rejony codziennych absurdów, które wszyscy dobrze znamy.

Program jest dla każdego – niezależnie od wieku, doświadczenia czy „stanu licznika wody”. To po prostu solidna dawka humoru, dystansu i pozytywnej energii.

Godz. 19:00, MOK Brzezinka