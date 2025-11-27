Mikołajki w Sosnowcu: atrakcje dla dzieci w Klimontowskim Centrum Aktywności Rodzinnej / fot. UM Sosnowiec

6 grudnia 2025 r. Klimontowskie Centrum Aktywności Rodzinnej w Sosnowcu zaprasza na „Mikołajki z programem Bliżej siebie”. Limit: 50 dzieci, pełen zestaw atrakcji i upominki.

„Mikołajki z programem Bliżej siebie” w Sosnowcu

6 grudnia 2025 r., w godz. 10:00–13:00, Klimontowskie Centrum Aktywności Rodzinnej przy ul. Hubala-Dobrzańskiego 99 w Sosnowcu zaprasza najmłodszych na wyjątkowe Mikołajki z programem Bliżej siebie. W wydarzeniu może wziąć udział maksymalnie 50 dzieci.

Atrakcje dla najmłodszych

Na uczestników czeka wiele atrakcji:

Kryta pływalnia: wodny tor przeszkód dla dzieci od 6 roku życia, które potrafią pływać.

Parter – hall obiektu: warsztaty robienia kartek świątecznych, malowanie buziek, fotobudka oraz Poczta Mikołajowa.

I piętro: animacje, gry i zabawy, a także spotkanie z samym Mikołajem.

Upominki i pamiątki

Każde dziecko otrzyma upominek od Mikołaja oraz pamiątkowy gadżet, aby ten wyjątkowy dzień na długo pozostał w pamięci.

Zapraszamy rodziców i dzieci z Sosnowca do udziału w mikołajkowych atrakcjach. Zachęcamy do komentowania wydarzenia i śledzenia innych propozycji kulturalnych dla najmłodszych na sosnowiecki.pl.