Zuzanna Cieślar z ZKS Sosnowiec wśród nominowanych na Najlepszego Sportowca Polski 2025

Szablistka Zagłębiowskiego Klubu Szermierczego Sosnowiec w gronie nominowanych w Plebiscycie „Przeglądu Sportowego” na Najlepszego Sportowca Polski 2025 Roku!

Historyczny sukces w szermierce

Tegorocznym sukcesem Cieślar na zawsze zapisała się w kronikach polskiej szermierki. Została pierwszą polską szablistką, która doszła do finału mistrzostw świata. I choć w Tbilisi uległa w walce o złoto Rosjance Janie Jegorian, wszyscy przedstawiciele tej dyscypliny w Polsce mogą być z niej dumni. Zresztą to niejedyny sukces Zuzanny w tym sezonie, bo razem z koleżankami wywalczyła w czerwcu w Genui drużynowe wicemistrzostwo Europy. W rankingu Międzynarodowej Federacji Szermierczej awansowała na 13. miejsce – obecnie najwyższe ze wszystkich polskich szermierzy.

Trening i krajowe sukcesy

25-latka trenuje w ZKS Sosnowiec pod okiem Tomasza Dominika (oboje na zdjęciu poniżej), który jest też trenerem kadry narodowej szablistek. W kraju już od pięciu lat Zuza nie ma sobie równych i do wyrównania rekordu złotych medali mistrzostw Polski Aleksandry Sochy brakuje jej już tylko jednego triumfu.

– Znalazłam się w bardzo wyjątkowym gronie wśród takich sportowców jak Robert Lewandowski, Bartosz Zmarzlik czy Aleksandra Mirosław. To dla mnie niezwykle nobilitujące. Cieszę się, że ten historyczny dla polskiej szermierki sukces został zauważony i doceniony – podkreśla Zuzanna Cieślar, której marzeniem jest medal olimpijski. – Realnie myślę o Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 2028. To mój cel na najbliższe lata. Chciałabym spełnić to marzenie, móc reprezentować Polskę i powalczyć o medal igrzysk olimpijskich – dodaje nasza szablistka.

Jak oddać głos

Jeśli chcesz, aby to Zuzanna Cieślar zdobyła tytuł najlepszego sportowca 2025 roku, wyślij sms o treści 4 na numer 7414. Koszt za 1 SMS: 4,92 zł z VAT. Regulamin na stronie: sms.tvp.pl.