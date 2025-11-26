Pamiętajmy o górniczych tradycjach. Barbórka 2025 w Sosnowcu

Sosnowiec zaprasza na Barbórkę 2025. Mimo braku kopalni, górnicze tradycje w mieście trwają, a program obchodów jak co roku przyciąga mieszkańców.

Barbórka 2025 w Sosnowcu – tradycja, która nie znika

Sosnowiec znów przygotowuje się do jednego z najważniejszych świąt związanych z górniczą historią regionu. Choć w mieście nie ma już czynnej kopalni, to w Sosnowcu wciąż mieszka wiele górniczych rodzin. Dlatego obchody Barbórki pozostają silnie zakorzenione i co roku przyciągają mieszkańców, którzy chcą pielęgnować tradycję swoich bliskich.

Pobudka górnicza i poranne uroczystości

Tegoroczne świętowanie rozpocznie się wcześnie rano tradycyjną pobudką górniczą w wykonaniu Sosnowieckiej Orkiestry Dętej. Muzyka rozbrzmi kolejno w Milowicach, na Juliuszu i w Kazimierzu Górniczym. Następnie zaplanowano składanie kwiatów przy tablicy na ul. Wojska Polskiego oraz pod symboliczną lampą górniczą upamiętniającą pracowników dawnej KWK Niwka Modrzejów.

Msza barbórkowa i popołudniowy koncert

Centralnym punktem obchodów będzie msza barbórkowa w kościele w Kazimierzu. Po niej delegacje odwiedzą teren dawnej KWK Sosnowiec, gdzie również zostaną złożone kwiaty. Na zakończenie dnia mieszkańców czeka koncert Barbórka 2025 w POK Kazimierz – wydarzenie, które od lat gromadzi miłośników lokalnej tradycji i muzyki.

Sosnowiec pielęgnuje pamięć o górnikach

Choć czynne kopalnie w Sosnowcu to już historia, pamięć o górnikach i ich trudzie pozostaje żywa. Barbórka 2025 to doskonała okazja, aby wspólnie celebrować dziedzictwo, które ukształtowało to miasto.

