Targi Pracy w Sosnowcu już 23 października. Policjanci zapraszają na swoje stoisko!

23 października 2025 roku w godzinach od 10:00 do 13:00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu odbędą się Targi Pracy pod hasłem „Spotkajmy się w Sosnowcu”, w które włączą się również sosnowieccy policjanci. Wydarzenie to jest częścią tegorocznego Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, którego hasło brzmi „Siła relacji w erze samotności”.

Policjanci z Sosnowca na Targach Pracy

Podczas wydarzenia obecni będą również sosnowieccy policjanci, którzy przygotowali dla odwiedzających specjalne materiały informacyjne oraz ulotki przybliżające specyfikę służby w Policji. Mundurowi chętnie opowiedzą o codziennych obowiązkach policjantów, różnorodnych ścieżkach kariery, możliwościach rozwoju zawodowego, a także o specjalizacjach, w jakich można się realizować w ramach służby.

Chcesz dołączyć do Policji? Zdobądź informacje z pierwszej ręki

Dla osób zainteresowanych wstąpieniem w szeregi Policji będzie to doskonała okazja, by zasięgnąć praktycznych informacji o procesie rekrutacji – jakie dokumenty należy złożyć, jakie wymagania trzeba spełnić oraz jak wyglądają kolejne etapy naboru.

Targi Pracy to świetna okazja, by bezpośrednio porozmawiać z funkcjonariuszami, dowiedzieć się więcej o specyfice zawodu oraz uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania. Jeśli rozważasz służbę w Policji lub chcesz poznać możliwości rozwoju zawodowego w formacjach mundurowych – nie może Cię tam zabraknąć!