Zadbaj o swoje bezpieczeństwo przygotowując groby na okres Wszystkich Świętych / fot. Pixabay

Rozpoczął się już czas przygotowań do Dnia Wszystkich Świętych, kiedy znacznie częściej odwiedzamy groby bliskich i wyjeżdżamy na oddalone od miejsca zamieszkania cmentarze. Pamiętajmy, że do takich wyjazdów należy się odpowiednio przygotować, zachowując szczególną ostrożność, by nie paść ofiarą przestępców. Bezpieczeństwo w dużej mierze zależy od nas samych.

Policjanci apelują o ostrożność

Dzień Wszystkich Świętych to pora wyjazdów, spotkań w gronie rodziny i znajomych, a także wspomnień bliskich, którzy odeszli. Koncentrując swoją uwagę na przygotowaniach i obchodach tego święta, nie możemy zapominać o bezpieczeństwie swoim, bliskich czy innych osób w naszym otoczeniu. Niestety nostalgia i zaduma często usypia naszą czujności i ostrożność.

Aby dni zadumy i pamięci o zmarłych przebiegły spokojnie, już wcześniej apelujemy o zachowanie rozsądku, wzmożoną czujność i przestrzeganie kilku ważnych zasad bezpieczeństwa.

Pamiętaj, aby: