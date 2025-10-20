Zadbaj o swoje bezpieczeństwo przygotowując groby na okres Wszystkich Świętych

Rozpoczął się już czas przygotowań do Dnia Wszystkich Świętych, kiedy znacznie częściej odwiedzamy groby bliskich i wyjeżdżamy na oddalone od miejsca zamieszkania cmentarze. Pamiętajmy, że do takich wyjazdów należy się odpowiednio przygotować, zachowując szczególną ostrożność, by nie paść ofiarą przestępców. Bezpieczeństwo w dużej mierze zależy od nas samych.
Policjanci apelują o ostrożność
Dzień Wszystkich Świętych to pora wyjazdów, spotkań w gronie rodziny i znajomych, a także wspomnień bliskich, którzy odeszli. Koncentrując swoją uwagę na przygotowaniach i obchodach tego święta, nie możemy zapominać o bezpieczeństwie swoim, bliskich czy innych osób w naszym otoczeniu. Niestety nostalgia i zaduma często usypia naszą czujności i ostrożność.
Aby dni zadumy i pamięci o zmarłych przebiegły spokojnie, już wcześniej apelujemy o zachowanie rozsądku, wzmożoną czujność i przestrzeganie kilku ważnych zasad bezpieczeństwa.
Pamiętaj, aby:
- Podczas porządkowania grobów nie zostawiać, nawet na chwilę, torebki czy saszetki na pomniku lub ławce. Złodziej tylko czeka, aż podasz mu jak na tacy wszystkie wartościowe rzeczy, które będzie mógł spieniężyć.
- Wybierając się na groby, nie zabierać większej ilości gotówki, cennej biżuterii oraz innych wartościowych przedmiotów. Będą bezpieczniejsze, jeżeli pozostawimy je w domu.
- Nie zostawiać w zaparkowanym samochodzie rzeczy wartościowych „na widoku". Wychodząc z pojazdu, zwróćmy uwagę czy okna i drzwi naszego samochodu zostały zamknięte. Starajmy się parkować na strzeżonych parkingach, w miejscach oświetlonych i często uczęszczanych.
- Zadbać o bezpieczeństwo osób nam towarzyszących - dzieci oraz osób starszych. Nie „spuszczajmy ich z oka". W tłumie i na dużych nekropoliach łatwo jest się zgubić, a wtedy o panikę nie trudno. Bardzo ważną i pomocną rzeczą będzie założenie na nadgarstku dziecka czy seniora tzw. opaski niezgubki bądź umieszczenie kartki w ubraniu z numerem telefonu lub adresem rodziny zagubionej osoby.
- Robiąc zakupy w sklepach lub na przycmentarnych stoiskach albo podróżując komunikacją publiczną, uważać na kieszonkowców. Torebka powinna być zawsze zamknięta, umieszczona z przodu, w zasięgu wzroku, a portfel schowany w głębiej położonej przedniej kieszeni. W trakcie płacenia za zakupy nie pokazujmy, ile pieniędzy mamy przy sobie. Wtedy najlepiej sprawdza się karta płatnicza.
- W okresie Wszystkich Świętych wiele osób planuje dalsze wyjazd na groby swoich najbliższych. Bardzo ważne jest zadbanie o odpowiednie zabezpieczenie swojego mieszkania. Wychodząc, sprawdźmy, czy wszystkie okna i drzwi są zamknięte. Włączmy alarm, jeśli taki posiadamy. Możemy również poprosić zaufanego sąsiada, by zwrócił uwagę na nasze mieszkanie, wyjmował zostawione w drzwiach ulotki, a w razie zauważenia czegoś niepokojącego, natychmiast nas powiadomił. Właściwe zabezpieczenie mienia uchroni nas od działania przestępcy, a tym samym utraty swojego dobytku.
- Zwracajmy uwagę na osoby, które kręcą się „bez celu” i dziwnie się zachowują. Możliwe, że jest to złodziej, który chodzi i wstępnie „bada teren". Dlatego bądźmy czujni, jeżeli cokolwiek wzbudzi naszą niepewność oraz zburzy poczucie bezpieczeństwa, zadzwońmy na Policję.