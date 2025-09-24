Budżet Obywatelski 2025. Wyniki opiniowania projektów już dostępne!

Znamy już wyniki opiniowania projektów złożonych przez mieszkańców w ramach XII edycji Budżetu Obywatelskiego.

Ocena projektów złożonych przez mieszkańców

Szczegółowy wykaz projektów z ocenami znajduje się TUTAJ. W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego złożono 116 projektów. 4 projekty zostały wycofane przez autorów, 4 połączyły się, a 24 nie zostało dopuszczonych pod głosowanie mieszkańców (głównie z uwagi na brak listy poparcia oraz brak wymaganych zgód).

Odwołania tylko przez e-mail

Od momentu opublikowania list, autorzy projektów mają 7 dni na odwołanie się od decyzji Zespołu Konsultacyjnego ds. Budżetu Obywatelskiego. Organem odwoławczym jest Prezydent Miasta Sosnowca. Odwołania należy przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres mailowy: [email protected]

Piknik Obywatelski w Parku Sieleckim

- Wszystkich autorów pozytywnie zaopiniowanych projektów już dziś zapraszamy do udziału w Pikniku Obywatelskim. Na zgłoszenia autorów projektów do udziału w pikniku czekamy do 30.09.2025 r. (zgłoszenie prosimy przesłać na adres [email protected] lub telefonicznie 32/296-06-16) - przekazują władze miasta.

Piknik odbędzie się 4.10.2025 r. (sobota) w godz. 15.00-18.00 w Parku Sieleckim.