Polscy inżynierowie zmodernizowali stację badawczą UŚ na Svalbardzie

W ramach trwającej od 2024 roku współpracy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Centrum Studiów Polarnych z ING Hubs Poland zrealizowano kolejne wspólne wyzwanie, którym było zmodernizowanie obiektu BERA Centrum logistyczno-naukowego na Svalbardzie poprzez wdrożenie systemu zabezpieczeń i monitoringu obiektu z wykorzystaniem technologii smart home i systemów opartych na AI.

Centrum BERA sterowane z Sosnowca

Po opracowaniu działań, odpowiednich testach, montażu i instalacji systemu w Centrum BERA w Svalbardzie, a jednocześnie szkoleniu pracowników UŚ w zdalnej obsłudze i zarządzaniu urządzeniami, teraz mamy do czynienia ze sterowalnym zdalnie prosto z Instytutu Nauk o Ziemi w Sosnowcu i to smartfonem.

Sprzęt dopasowany do warunków arktycznych

Prace związane z tym przedsięwzięciem rozpoczęto już wiosną 2025 roku, kiedy to inżynierowie z ING Hubs Poland w składzie: Paweł Cieżarkiewicz, Daniel Migdalski oraz Bartłomiej Orzechowski opracowali zestawienie specyfikacji odpowiedniego sprzętu wraz z oprogramowaniem. Dodatkowo dla zwiększenia bezpieczeństwa powodzenia realizacji działań w Arktyce, zakupiony przez Uniwersytet Śląski zestaw urządzeń został przez nich sprawdzony i zweryfikowany przed wysyłką na Spitsbergen, gdzie dotarł statkiem z Polski we wrześniu.

Montaż i szkolenie na miejscu

Z kolei już na miejscu w Longyearbyen Paweł Cieżarkiewicz i Daniel Migdalski zamontowali i zainstalowali system urządzeń w Centrum BERA. W skład systemu weszły takie elementy, jak: nowy serwer, zasilanie awaryjne sprzętu, punkty dostępowe Wi-Fi, czujniki temperatury pomieszczeń, czujniki dymu i czadu, wdrożono także elementy systemu smart home w postaci zdalnego zarządzania ogrzewaniem obiektu, funkcjonalnością czujników oraz monitoringiem wewnętrznym pomieszczeń budynku.

Instalacje i testy funkcjonalności systemu przebiegły pomyślnie, efektywnie zwiększono komfort pracy i bezpieczeństwa w obiekcie. Dodatkowo zespół ING Hubs Poland od razu na miejscu przeszkolił pracowników UŚ, tj. kierownika BERA Dariusza Ignatiuka oraz manager BERA Katarzynę Stachniak, w obsłudze i zdalnym zarządzaniu funkcjonalnością urządzeń.