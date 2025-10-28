Debata o bezpieczeństwie w Sosnowcu: dzielnicowi omówili ważne kwestie z mieszkańcami

Dzielnicowi z Komisariatu Policji I w Sosnowcu rozmawiali o bezpieczeństwie z mieszkańcami / fot. KMP Sosnowiec

W Klubie Seniora przy ulicy Sobieskiego 3D w Sosnowcu odbyła się debata ewaluacyjna pod nazwą „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie. Bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania”.

Program „Dzielnicowy Bliżej Nas” i narzędzia komunikacji

Podczas debaty policjanci przedstawili sylwetki dzielnicowych odpowiedzialnych za poszczególne rejony na terenie działania komisariatu. Zaprezentowali również założenia programu „Dzielnicowy Bliżej Nas”, który ma na celu zacieśnienie współpracy między policją a mieszkańcami oraz ułatwienie kontaktu z funkcjonariuszami pełniącymi służbę w danym rejonie.

Dzielnicowi omówili również działanie przydatnych narzędzi komunikacji z policją, takich jak aplikacje „Śląski Dzielnicowy” oraz „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”, które umożliwiają szybkie zgłaszanie niepokojących zdarzeń i monitorowanie sytuacji w najbliższym otoczeniu.

Aktualna sytuacja bezpieczeństwa w rejonie Sosnowca

W trakcie spotkania funkcjonariusze przedstawili również aktualną sytuację bezpieczeństwa w rejonie Komisariatu Policji I w Sosnowcu. Omówili, jakie przestępstwa i wykroczenia najczęściej występowały w ostatnim czasie oraz jakie działania prewencyjne i interwencyjne podejmowała Policja w celu poprawy bezpieczeństwa.