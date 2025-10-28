Wydarzenia w Zagłębiowskiej Mediatece w Sosnowcu: wystawy, giełda winyli, spotkania

Zagłębiowska Mediateka w Sosnowcu zaprasza w listopadzie na wystawy, giełdę winyli i spotkanie autorskie z Agnieszką Dobkiewicz – wydarzenia dla miłośników kultury i literatury.

Wystawa „Wsiąść do pociągu”

Zagłębiowska Mediateka zaprasza na wernisaż wystawy prac członków Stowarzyszenia Miłośników Fotografii w Sosnowcu pt. „Wsiąść do pociągu", który odbędzie się 4 listopada 2025 o godz. 18.00 w Galerii „Pod Świetlikiem". Wystawa prezentowana będzie do 29 listopada 2025. Wstęp wolny.

Zagłębiowska Giełda Winyli

Cykliczne spotkania w Zagłębiowskiej Mediatece przyciągają miłośników analogowego brzmienia. Listopadowa i grudniowa edycja odbędą się 9 listopada i 14 grudnia 2025 w godzinach 10:00–14:00. To doskonała okazja, by dzielić się pasją do muzyki i odkrywać winylowe perełki.

Spotkanie autorskie z Agnieszką Dobkiewicz

14 listopada o godz. 18.00 w Auli Zagłębiowskiej Mediateki odbędzie się spotkanie z autorką bestsellerowych „Dziewczyn z Gross-Rosen”, Agnieszką Dobkiewicz. Rozmowa będzie poświęcona jej ostatniej książce „Pożydowskie. Niewygodna pamięć”. Partnerem wydarzenia jest Sosnowiecka Księgarnia Językowa.

Zachęcamy do udziału w wydarzeniach organizowanych w Zagłębiowskiej Mediatece, komentowania swoich wrażeń oraz zapoznania się z innymi wydarzeniami kulturalnymi w Sosnowcu.