Sosnowiczanin płacił cudzą kartą. Teraz poniesie surowe konsekwencje

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu ustalili i zatrzymali 30-letniego mieszkańca miasta, który wykorzystując kartę bankomatową należącą do innej osoby, płacił nią w kilku sklepach na terenie Sosnowca. Mężczyzna usłyszał łącznie 11 zarzutów.

Karta zaginęła, a pieniądze znikały

Do policjantów wpłynęło zawiadomienie, z którego wynikało, że mężczyzna najprawdopodobniej zgubił lub utracił swoją kartę bankomatową. Po pewnym czasie, sprawdzając historię transakcji w systemie bankowym, zauważył, że ktoś dokonywał płatności jej kartą w różnych sklepach na terenie Sosnowca.

Ustalony i zatrzymany sprawca

Policjanci z Wydziału Kryminalnego natychmiast przystąpili do działania i ustalili, że we wszystkich punktach handlowych, w których dokonano płatności utraconą kartą, pojawiała się ta sama osoba. Dalsze czynności doprowadziły do ustalenia jego tożsamości. Okazał się nim 30-letni mieszkaniec Sosnowca, który został zatrzymany przez mundurowych.

Śledczy ustalili, że mężczyzna znalazł kartę bankomatową i w ciągu dwóch dni dokonał łącznie 10 transakcji głównie w sklepach spożywczych na terenie Sosnowca. Płatności te miały miejsce w różnych częściach miasta — m.in. przy ul. Orlej, Rysiej, Bema i Warszawskiej.

Grozi mu do 10 lat więzienia

Mężczyzna usłyszał łącznie 11 zarzutów - w tym 10 dotyczących kradzieży z włamaniem do systemu informatycznego banku, a także za przywłaszczenie dokumentu stwierdzającego prawa majątkowe w postaci karty bankomatowej. Na wniosek śledczych i prokuratora, podejrzany został objęty policyjnym dozorem.

Za popełnienie przestępstwa z art. 275 § 1 Kodeksu karnego, czyli przywłaszczenie bądź posługiwanie się dokumentem stwierdzającym prawa majątkowe, mężczyźnie grozi kara do 2 lat więzienia. Z kolei przestępstwo z art. 279 § 1 Kodeksu karnego zagrożone jest karą od roku do 10 lat pozbawienia wolności.