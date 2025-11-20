Wymiana opon na zimowe – zadbaj o bezpieczeństwo swoje i innych

Zbliżający się okres zimowy to czas, w którym kierowcy powinni szczególnie zadbać o stan techniczny swoich pojazdów. Jednym z najważniejszych elementów, który realnie wpływa na bezpieczeństwo na drodze, jest wymiana opon na zimowe. Choć w Polsce nie ma ustawowego obowiązku stosowania opon zimowych, ich brak w trudnych warunkach może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji, a nawet tragicznych w skutkach zdarzeń.

Opony zimowe a bezpieczeństwo na śliskiej drodze

Opony zimowe zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zapewniać lepszą przyczepność przy niskich temperaturach, na śniegu oraz oblodzonej nawierzchni. Specjalna mieszanka gumy i głębszy bieżnik sprawiają, że droga hamowania jest krótsza, a pojazd stabilniejszy nawet wtedy, gdy warunki pogodowe ulegają gwałtownej zmianie. To szczególnie istotne o poranku, kiedy jezdnia bywa oblodzona, a temperatura spada poniżej zera.

Konsekwencje jazdy na letnich oponach zimą

Zaniechanie wymiany opon na zimowe może nieść za sobą poważne konsekwencje. Kierowcy korzystający z opon letnich w zimie narażają siebie i innych uczestników ruchu drogowego na zwiększone ryzyko kolizji lub wypadków. Wydłużona droga hamowania, utrata panowania nad pojazdem, problemy z podjazdem pod wzniesienia czy brak możliwości wyhamowania przed przejściem dla pieszych to tylko niektóre z potencjalnych zagrożeń. W przypadku zdarzenia drogowego biegły może również wskazać niewłaściwe ogumienie jako jedną z przyczyn, co może skutkować dodatkowymi konsekwencjami prawnymi i finansowymi.

- Apelujemy do kierowców, aby nie zwlekali z wymianą opon i odpowiedzialnie przygotowali swoje pojazdy do nadchodzącej zimy. Pamiętajmy, że właściwe ogumienie to nie tylko komfort jazdy, ale przede wszystkim bezpieczeństwo – nasze, naszych bliskich i wszystkich uczestników ruchu drogowego - przekazują mundurowi.

Wybierając opony zimowe, inwestujemy w bezpieczeństwo, które w trudnych warunkach atmosferycznych staje się bezcenne.