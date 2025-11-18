Spacer po cmentarzu zagórskim w Sosnowcu – historia i najważniejsze groby / fot. UM Sosnowiec

Cmentarz zagórski jest drugim najstarszym cmentarzem chrześcijańskim w Sosnowcu, zaraz po cmentarzu w Niwce. Zanim powstały kolejne nekropolie, chowano tu mieszkańców kilku dzielnic Sosnowca, w tym osoby zasłużone dla lokalnej społeczności lub uczestników ważnych wydarzeń historycznych.

Co zobaczymy podczas spaceru?

Spacer po cmentarzu zagórskim odbędzie się 23.11.2025, godzina 10.00. Podczas zwiedzania cmentarza będzie można zobaczyć:

kaplicę, w której spoczywają księża związani z parafią św. Joachima,

mogiłę zbiorową powstańców styczniowych,

mogiłę robotników poległych w masakrze pod hutą Katarzyna,

symboliczny grób por. Stefana Nowocienia – szefa Inspektoratu Sosnowiec AK,

grobowiec por. Witolda Dobrowolskiego – dziennikarza i komentatora sportowego,

pomnik upamiętniający górników z katastrofy na kopalni Renard,

grobowiec dr Seweryna Aleksandra Widery – „zagłębiowskiego Judyma”,

groby rodziny Wrzosków, mogiłę czerwonoarmistów,

grób Antoniego Skibińskiego – urzędnika górnictwa rządowego, sędziego i wójta gminnego,

grób Edwarda Gierka i jego żony Stanisławy,

grób Józefa Uchto – ochotnika do Akademickiej Legii Obrony Lwowa, żołnierza ZWZ/AK, zasłużonego leśnika.

Uczestnicy spaceru zobaczą również trzy najstarsze chrześcijańskie nagrobki w Sosnowcu, w tym nagrobek Maryi Teodozji Kamieńskiej, zmarłej w 1861 roku.

Szczegóły spaceru

Data i godzina: 23 listopada 2025, godz. 10:00

Zbiórka: pod bramą główną cmentarza od strony ulicy Zuzanny, przy kaplicy

Czas trwania: ok. 90 minut

Dystans: ok. 600 m

Dojazd

Na miejsce można dotrzeć tramwajem linii nr 15, wysiadając na przystanku Zagórze Małe, następnie kierować się północno-zachodnim ok. 300 m.