Spacer po cmentarzu zagórskim w Sosnowcu – historia i najważniejsze groby

Cmentarz zagórski jest drugim najstarszym cmentarzem chrześcijańskim w Sosnowcu, zaraz po cmentarzu w Niwce. Zanim powstały kolejne nekropolie, chowano tu mieszkańców kilku dzielnic Sosnowca, w tym osoby zasłużone dla lokalnej społeczności lub uczestników ważnych wydarzeń historycznych.
Co zobaczymy podczas spaceru?
Spacer po cmentarzu zagórskim odbędzie się 23.11.2025, godzina 10.00. Podczas zwiedzania cmentarza będzie można zobaczyć:
- kaplicę, w której spoczywają księża związani z parafią św. Joachima,
- mogiłę zbiorową powstańców styczniowych,
- mogiłę robotników poległych w masakrze pod hutą Katarzyna,
- symboliczny grób por. Stefana Nowocienia – szefa Inspektoratu Sosnowiec AK,
- grobowiec por. Witolda Dobrowolskiego – dziennikarza i komentatora sportowego,
- pomnik upamiętniający górników z katastrofy na kopalni Renard,
- grobowiec dr Seweryna Aleksandra Widery – „zagłębiowskiego Judyma”,
- groby rodziny Wrzosków, mogiłę czerwonoarmistów,
- grób Antoniego Skibińskiego – urzędnika górnictwa rządowego, sędziego i wójta gminnego,
- grób Edwarda Gierka i jego żony Stanisławy,
- grób Józefa Uchto – ochotnika do Akademickiej Legii Obrony Lwowa, żołnierza ZWZ/AK, zasłużonego leśnika.
Uczestnicy spaceru zobaczą również trzy najstarsze chrześcijańskie nagrobki w Sosnowcu, w tym nagrobek Maryi Teodozji Kamieńskiej, zmarłej w 1861 roku.
Szczegóły spaceru
- Data i godzina: 23 listopada 2025, godz. 10:00
- Zbiórka: pod bramą główną cmentarza od strony ulicy Zuzanny, przy kaplicy
- Czas trwania: ok. 90 minut
- Dystans: ok. 600 m
Dojazd
Na miejsce można dotrzeć tramwajem linii nr 15, wysiadając na przystanku Zagórze Małe, następnie kierować się północno-zachodnim ok. 300 m.