Policjanci prowadzili działania „Bezpieczny Pieszy” – blisko 180 wykroczeń ujawnionych

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przeprowadzili działania pod nazwą „Bezpieczny Pieszy”, ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. W akcję zaangażowano łącznie 26 funkcjonariuszy, którzy przez cały dzień monitorowali miejsca o zwiększonym ryzyku zdarzeń z udziałem pieszych.

„Bezpieczny Pieszy” – działania sosnowieckiej drogówki

Celem działań „Bezpieczny Pieszy” jest ograniczenie liczby zdarzeń drogowych z udziałem pieszych poprzez egzekwowanie przepisów, kontrolowanie zachowań kierujących oraz eliminowanie najbardziej niebezpiecznych wykroczeń. Mundurowi zwracają szczególną uwagę na przejścia dla pieszych, prędkość pojazdów, pierwszeństwo, a także na zachowanie pieszych.

Wyniki akcji

Podczas akcji sosnowiecka drogówka ujawniła blisko 180 wykroczeń, popełnianych zarówno przez kierujących, jak i pieszych. Wśród naruszeń przepisów znalazły się m.in. nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu oraz przekroczenia prędkości w rejonie przejść dla pieszych.

W trakcie działań mundurowi ujawnili kierujących, którzy stanowili poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa na drogach. Jeden z nich prowadził mimo cofniętych wcześniej uprawnień, a kolejny został zatrzymany za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości.