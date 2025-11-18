Sosnowiec z nowym systemem transportu na zlecenie – od Citya!

Mieszkańcy Sosnowca korzystający z popularnego transportu nocnego na zlecenie mogą spodziewać się znaczących usprawnień.

Nowa aplikacja dla transportu nocnego w Sosnowcu

Sosnowiecka Sieć Szerokopasmowa Sp. z o.o., dotychczasowy operator tej usługi, zdecydowała się na zmianę dostawcy systemu informatycznego, stawiając na sprawdzonego partnera zza południowej granicy. Nowym dostawcą jest firma Citya mobility s.r.o., która ma już na koncie działalność w 20 regionach Czech i Słowacji, a teraz stawia pierwsze kroki na rynku polskim.

Szybsze i wygodniejsze przejazdy

Nowa aplikacja ma usprawnić korzystanie z transportu na zlecenie. Kluczowe jest, że pasażerowie otrzymują propozycję przejazdu w ciągu zaledwie jednej sekundy. Intuicyjny interfejs użytkownika pozwala na szybkie złożenie zamówienia, a system automatycznie wyznacza trasę optymalną, uwzględniającą wszystkie zamówienia. Celem jest minimalizacja przejechanych kilometrów i przewiezienie jak największej liczby osób.

– Zależało nam na tym, by mieszkańcy Sosnowca mieli dostęp do nowoczesnych, sprawdzonych rozwiązań. System Citya daje nam możliwość rozwoju usługi, zaawansowany moduł raportowy, który pozwala na bieżąco analizować wykorzystanie floty i reagować na potrzeby pasażerów. Liczymy, że nowe rozwiązanie jeszcze bardziej zachęci mieszkańców do korzystania z transportu publicznego nocą – podkreśla Piotr Kłys, prezes zarządu Sosnowieckiej Sieci Szerokopasmowej Sp. z o.o.

Dzięki nowemu systemowi również kierowcy zyskują większy komfort pracy – w swojej aplikacji widzą dokładnie, ilu pasażerów mają odebrać, skąd i dokąd ich przewieźć oraz którędy pojechać, by podróż była jak najszybsza i najwygodniejsza.

– Cieszymy się, że możemy rozpocząć współpracę z Sosnowcem jako naszym pierwszym miastem w Polsce. Nasz system sprawdził się w wielu regionach Czech i Słowacji, gdzie mieszkańcy korzystają z transportu na życzenie na co dzień. Wierzymy, że Sosnowiec stanie się dobrym przykładem i kolejne miasta w Polsce przekonają się do tej formy organizacji transportu – mówi Dominik Janik, szef Citya mobility s.r.o.

– Wejście na polski rynek to ważny krok. Chcemy pokazać, że transport na zlecenie może być naprawdę prosty i dostępny dla każdego, niezależnie od wieku czy stopnia znajomości technologii – dodaje Mikołaj Kwiatkowski, country manager Citya mobility s.r.o. na Polskę.

Start nowego systemu

Mieszkańcy Sosnowca będą korzystać z nowej aplikacji od 01.01.2026r. od godz.23:00. Pasażerowie będą korzystać ze starej aplikacji do 31.12.2025r. do godz.5:00.

Aplikację można już pobrać w swoich sklepach na telefon z Androidem lub IOSem pod nazwą STZ.

To kolejny krok w stronę nowoczesnej, zrównoważonej mobilności miejskiej.