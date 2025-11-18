Wiadomości z Sosnowca

Kryminalni odzyskali rower mogący pochodzić z kradzieży – właściciel poszukiwany!

  • Dodano: 2025-11-18 10:15

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu prowadzą czynności zmierzające do ustalenia właściciela roweru, który najprawdopodobniej został skradziony na początku listopada. Mundurowi apelują do osób, które mogły zostać pokrzywdzone, o kontakt z jednostką.

Policja odzyskała rower Cross

Funkcjonariusze sosnowieckiej komendy odzyskali rower marki Cross, koloru białego, który najprawdopodobniej pochodzi z kradzieży dokonanej w okresie od 3 listopada bieżącego roku. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że do przestępstwa mogło dojść na terenie Mysłowic, Jaworzna, Lędzin lub Imielina.

Kontakt dla właściciela lub świadków

W związku z prowadzonymi czynnościami kryminalni dążą do ustalenia osoby pokrzywdzonej, która utraciła opisany jednoślad. Osoby, które utraciły taki rower we wskazanym czasie lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu jego właściciela, proszone są o kontakt z Wydziałem Kryminalnym Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu pod numer 47 8521 386.

