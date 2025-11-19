Innowacyjne Branżowe Centrum Mody w Sosnowcu zaprasza na bezpłatne szkolenie / fot. UM Sosnowiec

Innowacyjne Branżowe Centrum Mody w Sosnowcu zaprasza na kolejne bezpłatne szkolenie projektowanie i wykonywanie wyrobów z tkanin ekologicznych. Uwaga! Ostatnie wolne miejsca.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do osób dorosłych w wieku od 25 do 64 lat, które posiadają już kwalifikacje zawodowe z zakresu dziedziny mody, pracujące w tych zawodach, jednak nieposiadające kwalifikacji zawodowych.

Czego nauczysz się podczas szkolenia?

Biorąc udział w szkoleniu, nabędziesz kompetencji w zakresie:

charakteryzowania tkanin ekologicznych,

projektowania wyrobów z tkanin ekologicznych,

wykonywania wyrobów z tkanin ekologicznych,

przygotowywania stanowiska pracy zgodnie z zasadami bhp.

Więcej informacji pod nr 322660682 lub [email protected]