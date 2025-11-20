Zatrzymany po 24 latach ukrywania się. Kryminalni dopadli poszukiwanego 63-latka

Policjanci operacyjni z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu zatrzymali 63-letniego mężczyznę, który od 24 lat ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości.

Poszukiwany za kradzieże i oszustwa

Za podejrzanym wystawione były listy gończe wydane przez prokuratury w związku z kradzieżami oraz oszustwami, których miał się dopuścić. Funkcjonariusze operacyjni ustalili aktualne miejsce pobytu poszukiwanego i doprowadzili go do aresztu.

Unikanie odpowiedzialności przez ćwierć wieku

Mężczyzna od niemal ćwierćwiecza unikał zatrzymania, regularnie zmieniając miejsca zamieszkania i wyjeżdżając za granicę. Jak ustalili kryminalni, większość tego czasu spędził w różnych krajach Europy, ukrywając się przed organami ścigania. Dopiero niedawno zdecydował się wrócić do Polski.

Zatrzymanie i doprowadzenie do aresztu

Operacyjni z sosnowieckiej komendy, analizując zebrane informacje i typując możliwe miejsca pobytu mężczyzny, ustalili adres, pod którym miał ukrywać się poszukiwany. Mundurowi potwierdzili ten fakt i zatrzymali 63-latka, który był całkowicie zaskoczony ich obecnością.

Mężczyzna został już doprowadzony do aresztu śledczego.