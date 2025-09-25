Sukces ucznia z Plater w ogólnopolskim konkursie o Ravensbruck / fot. UM Sosnowiec

Uczeń II LO im. E. Plater Mikołaj Jawór zdobył II miejsce w XIV Ogólnopolskim Konkursie Historyczno – Literackim „Polskie więźniarki w Ravensbruck”.

Wiersz i historia, która poruszyła jurorów – gratulacje!

Nagrodę główną stanowi wyjazd edukacyjny do obozu pamięci dla Mikołaja oraz opiekuna merytorycznego Ewy Matysek. Uroczyste rozdanie nagród odbyło się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie.

Mikołaj napisał wyjątkową interpretację wiersza poetki Grażyny Chrostowskiej pt. „Podróż”. Ta młoda, utalentowana dziewczyna od najmłodszych lat przejawiała szerokie zainteresowania humanistyczne. Niestety, została rozstrzelana w 1942 r. w obozie koncentracyjnym w Ravensbruck.

Warto dodać, że poziom konkursu był niezwykle wysoki, do jurorów wpłynęło 270 prac z całego kraju. Dla Mikołaja jest to już druga tak prestiżowa nagroda w tym konkursie.