Dlaczego odblask robi różnicę – fakty, które mogą uratować życie

Wraz z nadejściem jesieni dni stają się coraz krótsze, szybciej zapada zmrok, a częste opady deszczu i pojawiające się mgły dodatkowo utrudniają widoczność na drogach. W takich warunkach piesi i rowerzyści są szczególnie narażeni na niebezpieczeństwo. Właśnie dlatego tak ważne jest noszenie elementów odblaskowych.

Bądź widoczny – noś odblaski!

Pieszy poruszający się po zmierzchu bez odblasku widoczny jest dla kierowcy jedynie z odległości około 20–30 metrów, co nie daje szans na odpowiednią reakcję. Tymczasem ta sama osoba wyposażona w element odblaskowy może zostać zauważona nawet ze 150 metrów. Różnica ta może decydować o zdrowiu, a nawet życiu.

Co mówi prawo? Obowiązki pieszych po zmroku

Zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, chyba że porusza się po chodniku lub drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych, ma obowiązek używania odblasków w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Policjanci zachęcają jednak, by sięgać po nie również w mieście – w końcu bezpieczeństwo nie powinno kończyć się na granicy miejscowości.

Odblaski warto umieszczać w takich miejscach, aby były dobrze widoczne w świetle reflektorów, a więc na wysokości kolan, dłoni, w okolicach tułowia czy na plecach.

Dzieci na drodze – zadbaj o ich bezpieczeństwo po szkole

Szczególną uwagę powinniśmy zwrócić na dzieci, które często wracają ze szkoły po zmroku – odblaskowy brelok przypięty do plecaka lub element wszyty w ubranie znacząco zwiększa ich bezpieczeństwo.

Rowerzyści i hulajnogi – odblaski i oświetlenie to podstawa

Rowerzyści i użytkownicy hulajnóg nie mogą zapominać o sprawnym oświetleniu pojazdu, a dodatkowe elementy odblaskowe jeszcze bardziej poprawiają ich widoczność.



Odblask to drobny detal, który nie kosztuje wiele, a może uratować życie. Jesień i zima to okres, w którym szczególnie powinniśmy zadbać o swoje bezpieczeństwo na drodze. Warto pamiętać, że bycie widocznym to bycie bezpiecznym.