Wiadomości z Sosnowca

Dlaczego odblask robi różnicę – fakty, które mogą uratować życie

  • Dodano: 2025-09-25 10:45

Wraz z nadejściem jesieni dni stają się coraz krótsze, szybciej zapada zmrok, a częste opady deszczu i pojawiające się mgły dodatkowo utrudniają widoczność na drogach. W takich warunkach piesi i rowerzyści są szczególnie narażeni na niebezpieczeństwo. Właśnie dlatego tak ważne jest noszenie elementów odblaskowych.

Bądź widoczny – noś odblaski!

Pieszy poruszający się po zmierzchu bez odblasku widoczny jest dla kierowcy jedynie z odległości około 20–30 metrów, co nie daje szans na odpowiednią reakcję. Tymczasem ta sama osoba wyposażona w element odblaskowy może zostać zauważona nawet ze 150 metrów. Różnica ta może decydować o zdrowiu, a nawet życiu.

Co mówi prawo? Obowiązki pieszych po zmroku

Zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, chyba że porusza się po chodniku lub drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych, ma obowiązek używania odblasków w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Policjanci zachęcają jednak, by sięgać po nie również w mieście – w końcu bezpieczeństwo nie powinno kończyć się na granicy miejscowości.

Odblaski warto umieszczać w takich miejscach, aby były dobrze widoczne w świetle reflektorów, a więc na wysokości kolan, dłoni, w okolicach tułowia czy na plecach.

Dzieci na drodze – zadbaj o ich bezpieczeństwo po szkole

Szczególną uwagę powinniśmy zwrócić na dzieci, które często wracają ze szkoły po zmroku – odblaskowy brelok przypięty do plecaka lub element wszyty w ubranie znacząco zwiększa ich bezpieczeństwo.

Rowerzyści i hulajnogi – odblaski i oświetlenie to podstawa

Rowerzyści i użytkownicy hulajnóg nie mogą zapominać o sprawnym oświetleniu pojazdu, a dodatkowe elementy odblaskowe jeszcze bardziej poprawiają ich widoczność.
 
Odblask to drobny detal, który nie kosztuje wiele, a może uratować życie. Jesień i zima to okres, w którym szczególnie powinniśmy zadbać o swoje bezpieczeństwo na drodze. Warto pamiętać, że bycie widocznym to bycie bezpiecznym.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Sosnowiecki.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również