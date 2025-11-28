Uwaga pasażerowie! Koniec sprzedaży biletów u kierowców komunikacji miejskiej

Coraz mniej popularny zakup biletów u kierowców i motorniczych nie będzie już możliwy. Podróżni będą mogli korzystać z innych, bardziej ekologicznych, nowoczesnych i tańszych kanałów sprzedaży.

Powody rezygnacji ze sprzedaży biletów przez prowadzących pojazdy

Za decyzją Zarządu Transportu Metropolitalnego o zrezygnowaniu ze sprzedaży biletów przez kierowców i motorniczych w autobusach, trolejbusach i tramwajach stało kilka argumentów. Jednym z najważniejszych jest rozwój innych, nowoczesnych kanałów sprzedaży. Za przykład mogą posłużyć mobilne biletomaty, które od sierpnia 2025 r. znajdują się już we wszystkich autobusach, tramwajach i trolejbusach.

Mobilne biletomaty – wygoda i dostępność

– To nowoczesne urządzenia, które dały naszym podróżnym spory komfort. Aby kupić bilet w biletomacie mobilnym, płacąc kartą płatniczą, nie trzeba mieć ani konta w systemie, ani żadnej specjalnej aplikacji. Dostępne są najpopularniejsze rodzaje biletów - 20, 40 i 90-minutowe oraz bilet Dzienny. Można również skorzystać z opcji Start/Stop – wymienia Michał Wadowski, dyrektor ZTM.

Aplikacje mobilne jako alternatywa

Zarząd Transportu Metropolitalnego przypomina jednocześnie, że - będąc w autobusie, tramwaju lub trolejbusie - można skorzystać z jeszcze jednej formy zakupu biletu, tj. przez aplikacje mobilne. Warto w tym miejscu wskazać aplikację Transport GZM, którą względem pozostałych wyróżnia m.in. możliwość zakupu wszystkich rodzajów biletów, w tym długookresowych. Wśród pozostałych aplikacji umożliwiających zakup biletów, ale tylko jednorazowych, są SkyCash, mPay, moBiLET, zBiletem, Jakdojade, Żappka oraz niektóre aplikacje bankowe.

Decyzja oparta na realnych zachowaniach pasażerów

Decyzja o wycofaniu sprzedaży biletów przez kierowców została podjęta w oparciu o zachowania konsumenckie pasażerów

Dane ZTM wskazują, że w 2025 r. pasażerowie kupują u kierowców i motorniczych jeszcze mniej biletów niż w 2024 r., choć już wtedy poziom sprzedaży w tym kanale był marginalny.

– W 2024 r. liczba biletów sprzedanych przez kierowców stanowiła ok. 1,79 proc. ogólnej sprzedaży. W 2025 r. wskaźnik ten spadł do poziomu 1,43 proc. – podaje Michał Wawrzaszek, rzecznik prasowy ZTM. – To właśnie m.in. na podstawie tych danych i trendu spadkowego podjęliśmy decyzję o wycofaniu sprzedaży biletów przez kierowców. Zachowania i przyzwyczajenia naszych pasażerów jasno nam pokazały, że dłuższe utrzymywanie tego kanału sprzedaży nie jest oczekiwane – dodaje Michał Wawrzaszek.

Zakończenie i tak ograniczonej sprzedaży

Do końca 2025 r. sprzedaż biletów przez kierowców i motorniczych zostanie utrzymana w dotychczasowej, ograniczonej formie. Sprzedawane są tylko najdroższe jednorazowe bilety papierowe, czyli normalne za 7 zł oraz ulgowe za 3,50 zł (obydwa ważne przez 90 minut od momentu skasowania). Takie rozwiązanie od początku miało zachęcać podróżnych do tego, aby korzystać z bardziej ekologicznych i tańszych możliwości zakupu biletu.

Trend w Polsce

Decyzja ZTM o zakończeniu sprzedaży biletów przez kierowców wpisuje się w trend ogólnopolski. Liczni organizatorzy komunikacji miejskiej z całego kraju zrezygnowali z tego rozwiązania w czasie pandemii koronawirusa w 2020 r. i już do niego nie wrócili. Biletów u kierowców i motorniczych nie można już kupić m.in. w Rzeszowie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Płocku, Toruniu, Krakowie, Łodzi oraz z pewnymi wyjątkami w Gdańsku i Warszawie.