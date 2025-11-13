SP 13 w Sosnowcu najlepsza w rejonie! Triumf w tenisie stołowym chłopców / SP 13 w Sosnowcu

SP 13 w Sosnowcu zwyciężyła w Rejonowych Igrzyskach Dzieci w tenisie stołowym chłopców, nie dając rywalom żadnych szans!

SP 13 w Sosnowcu najlepsza w rejonie!

12 listopada 2025 r. w Szkole Podstawowej nr 13 w Sosnowcu rozegrano Zawody Rejonowe Igrzysk Dzieci w tenisie stołowym chłopców. Turniej przyniósł ogromne emocje i sportowe zmagania na wysokim poziomie.

Mistrzowie z SP 13 bezkonkurencyjni

Reprezentacja SP 13 w składzie: Olivier Tyliba, Mateusz Wolnicki i Adrian Najaryan, okazała się bezkonkurencyjna. Chłopcy wygrali oba mecze wynikiem 3:0, nie dając rywalom żadnych szans. Tym samym drużyna zdobyła pierwsze miejsce w rejonie Sosnowiec–Jaworzno i awansowała do półfinału wojewódzkiego.

Sędzią głównym zawodów był mgr Adrian Eliasz, którego wspierała mgr Angelika Woźniak. Organizatorzy podziękowali również uczniom SP 13 – Erykowi Witek, Adrianowi Najaryan, Mateuszowi Wolnickiemu, Patrykowi Lipczewskiemu i Olivierowi Tyliba – za pomoc w przebiegu turnieju.

Sportowa atmosfera i wielkie emocje

Zawody odbyły się w sportowym duchu fair play, a na zakończenie dyplomy i gratulacje wręczyła dyrektor szkoły, mgr Ewa Konieczna. Atmosfera była pełna radości i dumy z osiągnięć młodych sportowców.

Gratulujemy zwycięzcom z Sosnowca i trzymamy kciuki za kolejne sukcesy podczas Półfinału Wojewódzkiego, który odbędzie się 21 listopada – również w murach SP 13 w Sosnowcu. Zachęcamy do kibicowania, komentowania oraz śledzenia innych artykułów o sukcesach młodzieży na sosnowiecki.pl!