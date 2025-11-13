PKP PLK wraca z pracami na wiadukt kolejowy nad ul. Piłsudskiego

W związku z kontynuacją prac nad remontem wiaduktów kolejowych, PKP PLK informuje o ponownym zamknięciu przejazdu pod obiektem na ulicy Piłsudskiego w Sosnowcu (okolice Ronda Praw Kobiet). Decyzja ta pociąga za sobą kolejne zmiany w organizacji ruchu.

- Zgodnie z informacjami otrzymanymi od wykonawcy robót, wiadukt będzie zamknięty od 15 listopada do 13 grudnia – mówi Justyna Koch, zastępca rzecznika prasowego Zarządu Transportu Metropolitalnego w Katowicach. – W tym czasie ruch samochodowy pod wiaduktem będzie wstrzymany.

Zmiany w komunikacji miejskiej

Zarząd Transportu Metropolitalnego wprowadzi szereg zmian w organizacji komunikacji miejskiej w tym rejonie, przy czym zmiany te będą niemal identyczne, co wprowadzane przy poprzednim zamknięciu tego wiaduktu. Będą one dotyczyć ośmiu linii autobusowych, to jest linii 91, 299, 723, 808, 813, 835 oraz linii metropolitalnych M4 i M17. W przypadku komunikacji tramwajowej zmienią się trasy lub rozkłady jazdy linii 15, 21, 26, 28, 34, 36 oraz 45. Linia tramwajowa 26 zostanie zawieszona, natomiast kursowanie linii autobusowej komunikacji zastępczej Z-45 zostanie wydłużone do przystanku Sosnowiec Piłsudskiego/Sobieskiego. Ponownie kursować będzie linia autobusowej komunikacji zastępczej Z-21 na trasie Milowice Hala Sportowa – Sosnowiec Urząd Miasta (przez Pogoń), która będzie także obsługiwać przystanek Sosnowiec 3 Maja Wiadukt 31.

Przystanki tymczasowe i korekty rozkładów

Włączone zostaną do obsługi już znane naszym pasażerom przystanki tymczasowe. Będą to w rejonie Ronda Praw Kobiet przystanki: Sosnowiec 3 Maja Wiadukt 31 i 32 (zlokalizowany przy ulicy 3 Maja, w rejonie Ronda Praw Kobiet, w pobliżu wejścia do przejścia podziemnego) oraz Milowice Hala Sportowa 31 i 32 (zlokalizowany na ul. Przygranicznej przy hali sportowej).

- Dzień wcześniej, 14 listopada wprowadzone będą korekty rozkładów linii tramwajowych 15 i 36, jednakże zmiany te dotyczą jedynie kursów wczesno porannych i wieczornych (wyjazdy i zjazdy do zajezdni) – dodaje Justyna Koch. – Prosimy również o zwrócenie uwagi na wyłączenie z obsługi niektórych przystanków. Objęte zmianami są linie kursujące przez różne miasta, dlatego z informacjami powinni zapoznać się nie tylko mieszkańcy Sosnowca, ale również podróżni, którzy dojeżdżają naszą komunikacją do stolicy Zagłębia.

Dodatkowe informacje dla pasażerów

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania komunikacji miejskiej w związku z remontem wiaduktów prowadzonym przez PKP PLK S.A. dostępne są na stronie internetowej ZTM w zakładce Aktualności – Komunikaty.

Dodatkowo w dniach od 15 do 18 listopada w godz. 6.00-18.00 informatorzy będą dostępni na siedmiu stanowiskach: Milowice Pętla, Sosnowiec Osiedle Piastów 02, Katowice Piotra Skargi 02, Sosnowiec Dworzec PKP 01/02, Sosnowiec Dworzec PKP 03, Sosnowiec Dworzec PKP 01t, Sosnowiec Dworzec PKP 02t. Pomocą podróżnym służą również konsultanci infolinii ZTM (800 16 30 30), która jest bezpłatna i czynna przez całą dobę.