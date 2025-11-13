Sprawdź poziom cukru - zanim on podniesie Ci ciśnienie!

Kiedy ostatnio sprawdzaliście poziom glukozy we krwi? Jeśli nie pamiętacie, to znaczy, że najwyższy czas to zrobić. Już wkrótce nadarzy się doskonała okazja!

Bezpłatne badanie poziomu glukozy we krwi

Z okazji Światowego Dnia Cukrzycy Fundacja „Unia Bracka” zaprasza na bezpłatne badania poziomu glukozy we krwi w 16 Przychodniach Brackich. Mieszkańcy Zabrza, Gliwic, Knurowa, Katowic, Sosnowca, Rudy Śląskiej, Bytomia i Mysłowic będą mogli skorzystać z badań 14, 17 i 18 listopada w ramach akcji „Mierz cukier – dbaj o siebie”.

Gdzie i jak można wykonać badanie?

Badania odbędą się w gabinetach zabiegowych lub punktach pobrań wszystkich Przychodni Brackich.

Nie trzeba być pacjentem POZ ani wcześniej się rejestrować – wystarczy zabrać dowód osobisty i w dniach 14, 17 lub 18 listopada pojawić się w jednej z 16 placówek Fundacji „Unia Bracka”.

Badanie polega na pobraniu krwi włośniczkowej z palca. Wynik pomiaru glukometrem otrzymasz już po kilkunastu sekundach, a personel medyczny udzieli dodatkowych wskazówek i porady edukacyjnej.

Lista placówek uczestniczących w akcji::

Zabrze

Przychodnia Bracka Guido ul. ks. Jana Dzierżona 11a

Przychodnia Bracka Zabrze ul. 3-go Maja 89

Gliwice

Przychodnia Bracka Gliwice ul. Bojkowska 20

Przychodnia Bracka Sośnica ul. Błonie 13

Knurów

Przychodnia Bracka Knurów ul. Dworcowa 3

Katowice

Przychodnia Bracka Kleofas ul. Obroki 72

Przychodnia Bracka Staszic ul. Mysłowicka 13

Sosnowiec

Przychodnia Bracka Porąbka - Klimontów ul. R. Dmowskiego 6A

Przychodnia Bracka Kazimierz - Juliusz ul. Ogrodowa 1

Ruda Śląska

Przychodnia Bracka Bielszowice ul. E. Kokota 172

Przychodnia Bracka Polska-Wirek ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 14a

Przychodnia Bracka Halemba ul. Kłodnicka 59

Przychodnia Bracka Pokój ul. Pokoju 14

Bytom

Przychodnia Bracka Bobrek ul. Konstytucji 89

Mysłowice

Przychodnia Bracka Wesoła ul. E. Osmańczyka 4

Przychodnia Bracka na Chopina ul. F. Chopina 54

Dlaczego warto badać poziom glukozy?

Nadwaga, otyłość, brak ruchu – to najczęstsze przyczyny cukrzycy typu 2.

Według danych Ministerstwa Zdrowia, już ponad 3 mln Polaków leczy się z powodu cukrzycy, a do 2030 roku liczba ta może wzrosnąć do ponad 4 mln.

Jeszcze więcej osób – prawie 5 mln – żyje z tzw. stanem przedcukrzycowym, nie zdając sobie z tego sprawy.

Wczesne wykrycie nieprawidłowego poziomu glukozy może zapobiec rozwojowi cukrzycy i jej groźnym powikłaniom, takim jak:

choroby sercowo-naczyniowe (zawały, udary),

niewydolność nerek,

miażdżyca kończyn dolnych,

pogorszenie lub utrata wzroku.

Kto jest w grupie ryzyka?

Do grupy ryzyka cukrzycy typu 2 (stanowiącej aż 85% wszystkich przypadków) należą osoby:

z cukrzycą w rodzinie,

z nadwagą lub otyłością,

prowadzące siedzący tryb życia,

z chorobą układu sercowo-naczyniowego,

kobiety po przebytej cukrzycy ciążowej,

osoby po 40. roku życia.

Objawami mogącymi wskazywać na wystąpienie cukrzycy typu 2 są:

zmęczenie, osłabienie,

skurcze mięśni,

utrata masy ciała,

nawracające infekcje skóry lub błon śluzowych,

trudne gojenie się ran,

nawracające infekcje,

bóle i drętwienie kończyn,

zwiększone pragnienie i częste oddawanie moczu.

Skorzystaj z bezpłatnego badania. Edukuj się razem z nami. Chroń swoje zdrowie.