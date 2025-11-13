Sprawdź poziom cukru - zanim on podniesie Ci ciśnienie!

Kiedy ostatnio sprawdzaliście poziom glukozy we krwi? Jeśli nie pamiętacie, to znaczy, że najwyższy czas to zrobić. Już wkrótce nadarzy się doskonała okazja!
Bezpłatne badanie poziomu glukozy we krwi
Z okazji Światowego Dnia Cukrzycy Fundacja „Unia Bracka” zaprasza na bezpłatne badania poziomu glukozy we krwi w 16 Przychodniach Brackich. Mieszkańcy Zabrza, Gliwic, Knurowa, Katowic, Sosnowca, Rudy Śląskiej, Bytomia i Mysłowic będą mogli skorzystać z badań 14, 17 i 18 listopada w ramach akcji „Mierz cukier – dbaj o siebie”.
Gdzie i jak można wykonać badanie?
Badania odbędą się w gabinetach zabiegowych lub punktach pobrań wszystkich Przychodni Brackich.
Nie trzeba być pacjentem POZ ani wcześniej się rejestrować – wystarczy zabrać dowód osobisty i w dniach 14, 17 lub 18 listopada pojawić się w jednej z 16 placówek Fundacji „Unia Bracka”.
Badanie polega na pobraniu krwi włośniczkowej z palca. Wynik pomiaru glukometrem otrzymasz już po kilkunastu sekundach, a personel medyczny udzieli dodatkowych wskazówek i porady edukacyjnej.
Lista placówek uczestniczących w akcji::
Zabrze
- Przychodnia Bracka Guido ul. ks. Jana Dzierżona 11a
- Przychodnia Bracka Zabrze ul. 3-go Maja 89
Gliwice
- Przychodnia Bracka Gliwice ul. Bojkowska 20
- Przychodnia Bracka Sośnica ul. Błonie 13
Knurów
- Przychodnia Bracka Knurów ul. Dworcowa 3
Katowice
- Przychodnia Bracka Kleofas ul. Obroki 72
- Przychodnia Bracka Staszic ul. Mysłowicka 13
Sosnowiec
- Przychodnia Bracka Porąbka - Klimontów ul. R. Dmowskiego 6A
- Przychodnia Bracka Kazimierz - Juliusz ul. Ogrodowa 1
Ruda Śląska
- Przychodnia Bracka Bielszowice ul. E. Kokota 172
- Przychodnia Bracka Polska-Wirek ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 14a
- Przychodnia Bracka Halemba ul. Kłodnicka 59
- Przychodnia Bracka Pokój ul. Pokoju 14
Bytom
- Przychodnia Bracka Bobrek ul. Konstytucji 89
Mysłowice
- Przychodnia Bracka Wesoła ul. E. Osmańczyka 4
- Przychodnia Bracka na Chopina ul. F. Chopina 54
Dlaczego warto badać poziom glukozy?
Nadwaga, otyłość, brak ruchu – to najczęstsze przyczyny cukrzycy typu 2.
Według danych Ministerstwa Zdrowia, już ponad 3 mln Polaków leczy się z powodu cukrzycy, a do 2030 roku liczba ta może wzrosnąć do ponad 4 mln.
Jeszcze więcej osób – prawie 5 mln – żyje z tzw. stanem przedcukrzycowym, nie zdając sobie z tego sprawy.
Wczesne wykrycie nieprawidłowego poziomu glukozy może zapobiec rozwojowi cukrzycy i jej groźnym powikłaniom, takim jak:
- choroby sercowo-naczyniowe (zawały, udary),
- niewydolność nerek,
- miażdżyca kończyn dolnych,
- pogorszenie lub utrata wzroku.
Kto jest w grupie ryzyka?
Do grupy ryzyka cukrzycy typu 2 (stanowiącej aż 85% wszystkich przypadków) należą osoby:
- z cukrzycą w rodzinie,
- z nadwagą lub otyłością,
- prowadzące siedzący tryb życia,
- z chorobą układu sercowo-naczyniowego,
- kobiety po przebytej cukrzycy ciążowej,
- osoby po 40. roku życia.
Objawami mogącymi wskazywać na wystąpienie cukrzycy typu 2 są:
- zmęczenie, osłabienie,
- skurcze mięśni,
- utrata masy ciała,
- nawracające infekcje skóry lub błon śluzowych,
- trudne gojenie się ran,
- nawracające infekcje,
- bóle i drętwienie kończyn,
- zwiększone pragnienie i częste oddawanie moczu.
Skorzystaj z bezpłatnego badania. Edukuj się razem z nami. Chroń swoje zdrowie.