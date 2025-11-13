Wiadomości z Sosnowca

Sprawdź poziom cukru - zanim on podniesie Ci ciśnienie!

  • Dodano: 2025-11-13 07:45, aktualizacja: 2025-11-13 08:06

Kiedy ostatnio sprawdzaliście poziom glukozy we krwi? Jeśli nie pamiętacie, to znaczy, że najwyższy czas to zrobić. Już wkrótce nadarzy się doskonała okazja!

Bezpłatne badanie poziomu glukozy we krwi

Z okazji Światowego Dnia Cukrzycy Fundacja „Unia Bracka” zaprasza na bezpłatne badania poziomu glukozy we krwi w 16 Przychodniach Brackich. Mieszkańcy Zabrza, Gliwic, Knurowa, Katowic, Sosnowca, Rudy Śląskiej, Bytomia i Mysłowic będą mogli skorzystać z badań 14, 17 i 18 listopada w ramach akcji „Mierz cukier – dbaj o siebie”.

Gdzie i jak można wykonać badanie?

Badania odbędą się w gabinetach zabiegowych lub punktach pobrań wszystkich Przychodni Brackich.
Nie trzeba być pacjentem POZ ani wcześniej się rejestrować – wystarczy zabrać dowód osobisty i w dniach 14, 17 lub 18 listopada pojawić się w jednej z 16 placówek Fundacji „Unia Bracka”.

Badanie polega na pobraniu krwi włośniczkowej z palca. Wynik pomiaru glukometrem otrzymasz już po kilkunastu sekundach, a personel medyczny udzieli dodatkowych wskazówek i porady edukacyjnej.

Lista placówek uczestniczących w akcji::

Zabrze

  • Przychodnia Bracka Guido ul. ks. Jana Dzierżona 11a
  • Przychodnia Bracka Zabrze ul. 3-go Maja 89

Gliwice

  • Przychodnia Bracka Gliwice ul. Bojkowska 20
  • Przychodnia Bracka Sośnica ul. Błonie 13

Knurów

  • Przychodnia Bracka Knurów ul. Dworcowa 3

Katowice

  • Przychodnia Bracka Kleofas ul. Obroki 72
  • Przychodnia Bracka Staszic ul. Mysłowicka 13

Sosnowiec

  • Przychodnia Bracka Porąbka - Klimontów ul. R. Dmowskiego 6A
  • Przychodnia Bracka Kazimierz - Juliusz ul. Ogrodowa 1

Ruda Śląska

  • Przychodnia Bracka Bielszowice ul. E. Kokota 172
  • Przychodnia Bracka Polska-Wirek ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 14a
  • Przychodnia Bracka Halemba ul. Kłodnicka 59
  • Przychodnia Bracka Pokój ul. Pokoju 14

Bytom

  • Przychodnia Bracka Bobrek ul. Konstytucji 89

Mysłowice

  • Przychodnia Bracka Wesoła ul. E. Osmańczyka 4
  • Przychodnia Bracka na Chopina ul. F. Chopina 54

Dlaczego warto badać poziom glukozy?

Nadwaga, otyłość, brak ruchu – to najczęstsze przyczyny cukrzycy typu 2.
Według danych Ministerstwa Zdrowia, już ponad 3 mln Polaków leczy się z powodu cukrzycy, a do 2030 roku liczba ta może wzrosnąć do ponad 4 mln.

Jeszcze więcej osób – prawie 5 mln – żyje z tzw. stanem przedcukrzycowym, nie zdając sobie z tego sprawy.
Wczesne wykrycie nieprawidłowego poziomu glukozy może zapobiec rozwojowi cukrzycy i jej groźnym powikłaniom, takim jak:

  • choroby sercowo-naczyniowe (zawały, udary),
  • niewydolność nerek,
  • miażdżyca kończyn dolnych,
  • pogorszenie lub utrata wzroku.

Kto jest w grupie ryzyka?

Do grupy ryzyka cukrzycy typu 2 (stanowiącej aż 85% wszystkich przypadków) należą osoby:

  • z cukrzycą w rodzinie,
  • z nadwagą lub otyłością,
  • prowadzące siedzący tryb życia,
  • z chorobą układu sercowo-naczyniowego,
  • kobiety po przebytej cukrzycy ciążowej,
  • osoby po 40. roku życia.

Objawami mogącymi wskazywać na wystąpienie cukrzycy typu 2 są:

  • zmęczenie, osłabienie,
  • skurcze mięśni,
  • utrata masy ciała,
  • nawracające infekcje skóry lub błon śluzowych,
  • trudne gojenie się ran,
  • nawracające infekcje,
  • bóle i drętwienie kończyn,
  • zwiększone pragnienie i częste oddawanie moczu.

Skorzystaj z bezpłatnego badania. Edukuj się razem z nami. Chroń swoje zdrowie.

Sprawdź poziom cukru - zanim on podniesie Ci ciśnienie! / fot. Unia Bracka

