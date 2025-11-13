Działania „Trzeźwość” na terenie Sosnowca

Wczoraj na terenie Sosnowca policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przeprowadzili działania pod nazwą „Trzeźwość”. Celem akcji było wyeliminowanie z ruchu drogowego kierowców, którzy prowadzą pojazdy pod wpływem alkoholu lub środków działających podobnie.

Przebieg akcji

W działaniach udział wzięło dziesięciu policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego. Funkcjonariusze prowadzili wzmożone kontrole w różnych częściach miasta. Łącznie przebadali ponad pięciuset kierowców.

Wyniki kontroli

W trakcie akcji policjanci ujawnili dwóch kierujących znajdujących się w stanie nietrzeźwości oraz trzech kierowców w stanie po użyciu alkoholu. Ponadto jeden z zatrzymanych mężczyzn posiadał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, a kolejny nie miał w ogóle uprawnień do kierowania.

- Przypominamy, że prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu jest poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa na drodze. Nietrzeźwy kierowca stanowi ryzyko nie tylko dla siebie, ale i dla innych uczestników ruchu – pieszych, pasażerów i innych kierowców. Wystarczy chwila nieuwagi, by doprowadzić do tragicznego w skutkach wypadku - przekazują mundurowi.

Pamiętaj – nigdy nie wsiadaj za kierownicę po alkoholu. Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i innych.