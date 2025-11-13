Wiadomości z Sosnowca

Policjanci poszukują właściciela odnalezionego wózka inwalidzkiego

  • Dodano: 2025-11-13 10:15

Policjanci z Komisariatu II Policji w Sosnowcu prowadzą czynności w sprawie odnalezionego wózka inwalidzkiego, który został pozostawiony na terenie Parku Sieleckiego. Do zdarzenia doszło 5 listopada 2025 roku.

Odnaleziony wózek inwalidzki w Sosnowcu

Policjanci zabezpieczyli sprzęt i obecnie ustalają jego właściciela. Osobę, która utraciła wózek inwalidzki, lub posiada informacje mogące pomóc w ustaleniu jego właściciela, prosimy o kontakt z Komisariatem II Policji w Sosnowcu przy ulicy Żeromskiego.

Potwierdzenie prawa własności

W celu potwierdzenia prawa własności konieczne będzie podanie marki wózka oraz jego wyglądu (m.in. kolorystyki, charakterystycznych cech lub dodatkowego wyposażenia).

- Prosimy o przekazywanie wszelkich informacji mogących pomóc w zwróceniu sprzętu osobie, do której należy pod numer telefonu 47 852 02 00 - przekazują mundurowi.

