Kryminalni zatrzymali 40-latka. W mieszkaniu miał narkotyki

Policjanci z Wydziału Kryminalnego zatrzymali 40-letniego mieszkańca Sosnowca, u którego w dwóch lokalach mieszkalnych znaleziono znaczną ilość substancji psychotropowych i odurzających. Mężczyzna usłyszał już prokuratorskie zarzuty, a za popełnione przestępstwa grozi mu kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Znalezione narkotyki

Funkcjonariusze kryminalni weszli do mieszkania 40-latka, gdzie ujawnili i zabezpieczyli blisko 70 g amfetaminy, prawie 9 g metaamfetaminy oraz prawie 40 g marihuany.

Dalsze ustalenia śledczych

Podczas dalszych działań ustalono również, że mężczyzna – w celu osiągnięcia korzyści majątkowej – udzielił innej osobie substancji psychotropowej w postaci amfetaminy. Dodatkowo w drugim należącym do niego mieszkaniu policjanci ujawnili śladowe ilości amfetaminy.

Zarzuty i możliwa kara

40-latek został zatrzymany i doprowadzony do prokuratury, gdzie przedstawiono mu zarzuty posiadania zakazanych substancji wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, za co grozi kara do 10 lat więzienia, a także zarzut udzielenia substancji psychotropowej innej osobie.