W Sosnowcu działa darmowy psychologiczno – pedagogiczny punkt konsultacyjny

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sosnowcu kontynuuje w obecnym roku szkolnym współpracę pro bono z Centrum Terapii „Zielony Przylądek” w Sosnowcu.

Kontynuacja działalności

Zauważając ogromną potrzebę opieki w kierunku zdrowia psychicznego oraz korzystając z przychylności dyrektor SP nr 4 w Sosnowcu, Centrum Terapii „Zielony Przylądek” w Sosnowcu i ludzkiej mądrości oraz życzliwości właścicielki Zielonego Przylądka, PPIS w Sosnowcu koordynuje działalność darmowego, psychologiczno – pedagogicznego punktu konsultacyjnego.

Punkt wsparcia w Sosnowcu

Pracownicy Oświaty Zdrowotnej PSSE w Sosnowcu realizując cele zawarte w wojewódzkiej akcji informacyjno – edukacyjnej „Nowe Narkotyki – Nowe Zagrożenia” podjęli współpracę z Dyrekcją w/w szkoły oraz Centrum Terapii „Zielony Przylądek” w Sosnowcu już w 2023 roku, a ona zaowocowała powstaniem w Sosnowcu punktu wsparcia. Psychologiczny punkt konsultacyjny jest miejscem otwartym dla wszystkich mieszkańców Sosnowca, dzieci, młodzieży, rodziców, seniorów. Nie ma potrzeby wcześniejszego umawiania wizyty. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sosnowcu zaprasza do korzystania z punktu. Mamy nadzieję, że miejsce, przez kolejny rok przyniesie dużo dobrego. Dbajmy o siebie i nam bliskich. Troska i czas to najcenniejszy skarb, nie mają ceny.