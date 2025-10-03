Wiadomości z Sosnowca

W Sosnowcu działa darmowy psychologiczno – pedagogiczny punkt konsultacyjny

  • Dodano: 2025-10-03 12:45

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sosnowcu kontynuuje w obecnym roku szkolnym współpracę pro bono z Centrum Terapii „Zielony Przylądek” w Sosnowcu.

Kontynuacja działalności

Zauważając ogromną potrzebę opieki w kierunku zdrowia psychicznego oraz korzystając z przychylności dyrektor SP nr 4 w Sosnowcu, Centrum Terapii „Zielony Przylądek” w Sosnowcu i ludzkiej mądrości oraz życzliwości właścicielki Zielonego Przylądka, PPIS w Sosnowcu koordynuje działalność darmowego, psychologiczno – pedagogicznego punktu konsultacyjnego.

Punkt wsparcia w Sosnowcu

Pracownicy Oświaty Zdrowotnej PSSE w Sosnowcu realizując cele zawarte w wojewódzkiej akcji informacyjno – edukacyjnej „Nowe Narkotyki – Nowe Zagrożenia” podjęli współpracę z Dyrekcją w/w szkoły oraz Centrum Terapii „Zielony Przylądek” w Sosnowcu już w 2023 roku, a ona zaowocowała powstaniem w Sosnowcu punktu wsparcia. Psychologiczny punkt konsultacyjny jest miejscem otwartym dla wszystkich mieszkańców Sosnowca, dzieci, młodzieży, rodziców, seniorów. Nie ma potrzeby wcześniejszego umawiania wizyty. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sosnowcu zaprasza do korzystania z punktu. Mamy nadzieję, że miejsce, przez kolejny rok przyniesie dużo dobrego. Dbajmy o siebie i nam bliskich. Troska i czas to najcenniejszy skarb, nie mają ceny.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Sosnowiecki.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również