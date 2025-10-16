Zajęcia praktyczne z musztry dla uczniów klas mundurowych z VII LO w Sosnowcu / fot. KMP Sosnowiec

Wczoraj uczniowie klas mundurowych o profilu policyjnym i wojskowym z VII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Sosnowcu uczestniczyli w zajęciach praktycznych z musztry, które poprowadził instruktor z Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu. Spotkanie odbyło się w ramach stałej współpracy pomiędzy sosnowiecką komendą a placówką oświatową, kształcącą młodzież zainteresowaną służbą w formacjach mundurowych.

Nauka dyscypliny i ceremoniału policyjnego

Podczas zajęć instruktor zapoznał młodzież z podstawowymi elementami musztry oraz ceremoniału policyjnego. Uczniowie mieli okazję nauczyć się m.in. postawy zasadniczej, postawy swobodnej, a także wykonywania zwrotów w miejscu. Policjant nie tylko zaprezentował poszczególne elementy, ale również omówił ich znaczenie w codziennej służbie funkcjonariuszy.

Współpraca liceum z Komendą Miejską Policji

Tego rodzaju spotkania to nie tylko praktyczne szkolenie, ale również forma przygotowania młodych ludzi do przyszłej służby w formacjach mundurowych. Uczniowie mogli przekonać się, jak ważne w pracy policjanta są dyscyplina, precyzja i współdziałanie.

Zajęcia zostały zorganizowane w ramach współpracy wynikającej z podpisanego porozumienia pomiędzy Komendą Miejską Policji w Sosnowcu a VII Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego. Porozumienie to obejmuje wspólne działania w zakresie prowadzenia zajęć edukacyjnych i praktycznych, mających na celu przygotowanie młodzieży do podjęcia służby m.in. w Policji.