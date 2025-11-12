Uważaj na złodziei na ogródkach działkowych – policja apeluje o ostrożność jesienią

Jesienna słoneczna aura sprzyja odpoczynkowi na łonie przyrody. To też czas, w którym jeszcze wielu z nas bardzo chętnie przebywa w swoich ogrodach, zajmując się przygotowaniem działki do sezonu zimowego. Podczas jesiennych porządków nie wolno jednak zapominać, że również złodzieje odwiedzają nas na tych ogrodach działkowych.

Złodzieje wykorzystują nieobecność właścicieli

Jesień i zima to czas, kiedy właściciele ogródków na kilka miesięcy pozostawiają swoje altany bez nadzoru. Należy sobie zdawać sprawę, że to właśnie w tym okresie najczęściej dochodzi do włamań i kradzieży w tych miejscach. Aby ustrzec się przed złodziejami, a przynajmniej ograniczyć ryzyko poniesienia szkód w mieniu, policjanci zachęcają do regularnego doglądania swoich ogródków działkowych i apelują o niepozostawianie w altanach i komórkach wartościowego sprzętu, narzędzi czy innych rzeczy na kolejne miesiące.

Nie zostawiaj wartościowych przedmiotów bez opieki

Złodziej może również wykorzystać okazję, aby zabrać przedmioty pozostawione bez opieki przez pochłoniętych jesiennymi porządkami działkowiczów. Jego łupem mogą paść torebki, telefony, laptopy, zegarki, rowery i inne przedmioty takie jak kosiarki, czy narzędzia.

Policyjny apel do działkowiczów

Policjanci apelują do miłośników wypoczynku na działkach, by podczas prac w ogrodzie nie tracili z oczu swoich cennych przedmiotów oraz by nie zostawiali w altanach i schowkach narzędziowych żadnych wartościowych przedmiotów. Drogie narzędzia elektryczne czy sprzęty kuchenne mogą kusić potencjalnych złodziei, więc warto zabrać je do domu.

Działkowcu, pamiętaj o zasadach bezpieczeństwa:

nie zabieraj na działkę wartościowych przedmiotów lub dużej sumy pieniędzy;

nie zostawiaj przedmiotów wartościowych w altance lub w samochodzie bez nadzoru;

trzymaj przy sobie cenne przedmioty takie jak telefony czy torebki, albo pozostaw je w zamkniętej altanie;

nie opowiadaj i nie chwal się innym, jaki sprzęt przechowujesz na działce;

wychodząc, nawet na chwilę, zawsze zamykaj altankę, pomieszczenie gospodarcze lub szopkę, w której przechowujesz narzędzia;

zwracaj uwagę na obcych, którzy chodzą bez celu po ogrodach działkowych. Zwróć na nich uwagę i zapytaj, kogo szukają. Twoje zainteresowanie może skutecznie ich odstraszyć

Powiadom Policję o podejrzanie zachowujących się osobach, staraj się zapamiętać ich wygląd;

zapisz numery fabryczne lub seryjne przedmiotów wartościowych - ułatwisz Policji identyfikację w razie kradzieży;

załóż solidne zamki w swojej altanie, pomyśl o zamontowaniu dobrych bezpiecznych drzwi, najlepiej by były okute blachą oraz okien z szybami antywłamaniowymi;

jeśli podejrzewasz, że doszło lub może dojść do przestępstwa, zadzwoń na Policję.

Jeśli zauważysz, że w altanie doszło do włamania czy kradzieży, nie dotykaj niczego, by nie dopuścić do zatarcia śladów pozostawionych przez przestępcę. Niezwłocznie powiadom organy ścigania, dzwoniąc na numer alarmowy 112.