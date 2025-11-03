Wiadomości z Sosnowca

Uwaga! Policjanci ostrzegają przed oszukańczą kampanią podszywającą się pod Profil Zaufany

  • Dodano: 2025-11-03 08:45, aktualizacja: 2025-11-03 08:35

Cyberprzestępcy podszywają się pod Profil Zaufany i banki. Fałszywe e-maile skłaniają ofiary do dzwonienia pod podane numery i wykonywania przelewów na tzw. „konta techniczne”.

Fałszywe e-maile z Profilu Zaufanego – nowa metoda oszustów

Cyberprzestępcy znów atakują. Tym razem rozsyłają wiadomości e-mail wyglądające jak oficjalne komunikaty z Profilu Zaufanego. W treści informują o rzekomym logowaniu z nowego urządzenia i podają numer telefonu kontaktowego.

Zdezorientowani użytkownicy, przekonani, że ktoś mógł przejąć ich konto, sami dzwonią pod wskazany numer. Tam oszuści informują, że doszło do kradzieży danych i że „bank” wkrótce się z nimi skontaktuje.

Podszywanie się pod bank – groźna manipulacja

Po krótkim czasie do ofiary rzeczywiście dzwoni kolejna osoba, która przedstawia się jako pracownik banku. To jednak ten sam oszust, który wcześniej wprowadził klienta w błąd.

Fałszywy „konsultant” przekonuje, że ktoś próbował wykonać nieautoryzowane przelewy. Aby „zabezpieczyć środki”, nakazuje przelać pieniądze na tzw. konta techniczne. W rzeczywistości są to rachunki przestępców, z których środki natychmiast znikają.

Jak się chronić przed oszustwem?

Nie klikaj w linki z e-maili i nie dzwoń pod numery z podejrzanych wiadomości. Oficjalne instytucje nigdy nie proszą o przelewy w celu „zabezpieczenia” pieniędzy. W razie wątpliwości samodzielnie skontaktuj się z bankiem lub zaloguj bezpośrednio przez oficjalną stronę Profilu Zaufanego.

Uwaga! Policjanci ostrzegają przed oszukańczą kampanią podszywającą się pod Profil Zaufany

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Sosnowiecki.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również