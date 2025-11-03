Uwaga! Policjanci ostrzegają przed oszukańczą kampanią podszywającą się pod Profil Zaufany

Cyberprzestępcy podszywają się pod Profil Zaufany i banki. Fałszywe e-maile skłaniają ofiary do dzwonienia pod podane numery i wykonywania przelewów na tzw. „konta techniczne”.

Fałszywe e-maile z Profilu Zaufanego – nowa metoda oszustów

Cyberprzestępcy znów atakują. Tym razem rozsyłają wiadomości e-mail wyglądające jak oficjalne komunikaty z Profilu Zaufanego. W treści informują o rzekomym logowaniu z nowego urządzenia i podają numer telefonu kontaktowego.

Zdezorientowani użytkownicy, przekonani, że ktoś mógł przejąć ich konto, sami dzwonią pod wskazany numer. Tam oszuści informują, że doszło do kradzieży danych i że „bank” wkrótce się z nimi skontaktuje.

Podszywanie się pod bank – groźna manipulacja

Po krótkim czasie do ofiary rzeczywiście dzwoni kolejna osoba, która przedstawia się jako pracownik banku. To jednak ten sam oszust, który wcześniej wprowadził klienta w błąd.

Fałszywy „konsultant” przekonuje, że ktoś próbował wykonać nieautoryzowane przelewy. Aby „zabezpieczyć środki”, nakazuje przelać pieniądze na tzw. konta techniczne. W rzeczywistości są to rachunki przestępców, z których środki natychmiast znikają.

Jak się chronić przed oszustwem?

Nie klikaj w linki z e-maili i nie dzwoń pod numery z podejrzanych wiadomości. Oficjalne instytucje nigdy nie proszą o przelewy w celu „zabezpieczenia” pieniędzy. W razie wątpliwości samodzielnie skontaktuj się z bankiem lub zaloguj bezpośrednio przez oficjalną stronę Profilu Zaufanego.