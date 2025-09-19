W Muzie odbędzie się koncert promujący album Piotra Nagło „Niezgodności”

26.09.2025 o godz. 19.00 Sala Widowiskowo – Koncertowa MUZA im. Władysława Szpilmana zaprasza na koncert Piotra Nagło.
Koncert Piotra Nagło w Sosnowcu
Piotr Nagło pochodzący z Sosnowca wokalista i autor tekstów, zaprasza na swój pierwszy koncert w rodzinnym mieście. To wieczór, podczas którego wybrzmi materiał z debiutanckiej płyty „Niezgodności” – osobistej, wielowarstwowej i emocjonalnie intensywnej opowieści, ubranej w alternatywne brzmienia z żywymi instrumentami i domieszką elektroniki. Publiczność usłyszy m.in. przebojowe „Paranoje”, które odbiły się szerokim echem wśród słuchaczy i zdobyły uznanie za oryginalny klimat oraz wyrazisty tekst.
Na scenie Piotrowi towarzyszyć będą:
- Mirosław Szulc – gitara elektryczna
- Paweł Wietrzyński – perkusja
- Robert Szewczuk – instrumenty klawiszowe
To nie będzie zwykły koncert – to będzie spotkanie z muzyką, która nie udaje, że wszystko jest proste. Jeśli szukasz szczerości, głębi i prawdziwych emocji – musisz tam być.