Przed nami spacer tematyczny z Przemysławem Żarskim. Sprawdźcie szczegóły / fot. UM Sosnowiec

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu – organizator Sosnowieckich Ścieżek – zaprasza 27 września 2025 na spacer po mieście śladami bohaterów powieści Przemysława Żarskiego.

Spacer tematyczny w Sosnowcu

Spacer poprowadzą – sam autor oraz Mateusz Jaruszewski, fan kryminałów Żarskiego. Spacer odbędzie się w ramach „Ścieżki włóczęgi, czyli sosnowieckiego bedekera”. Zbiórka o godz. 11.00 pod Zagłębiowską Mediateką.

W takich powieściach jak „Ślad”, „Blizna” czy „Cierń” to właśnie Sosnowiec jest głównym tłem rozgrywanych wydarzeń, w Sosnowcu mieszka również główny bohater serii – komisarz Robert Kreft. Zapraszamy zatem na “Ścieżkę włóczęgi, czyli sosnowiecki bedeker”!

Przewodnikiem Przemysław Żarski

Przemysław Żarski poprowadzi spacer po miejscach w Sosnowcu znanych ze swoich powieści, jak np. Stawiki, Park Sielecki czy dzielnica Niwka. Spacerowi towarzyszyć będzie CZYTANIE PERFORMATYWNE wybranych fragmentów powieści – przez samego autora, a także przez zaproszonych gości i wszystkich chętnych uczestników spaceru. Ponadto Żarski przeczyta także premierowe fragmenty nieopublikowanej jeszcze powieści, której akcja również będzie rozgrywać się w Sosnowcu.