Sosnowiec uczcił 130. rocznicę urodzin Konstantego Ćwierka – poety i dziennikarza

21 listopada Sosnowiec świętował 130. rocznicę urodzin Konstantego Ćwierka – poety, dziennikarza i kronikarza kultury Zagłębia Dąbrowskiego.

Sosnowiec pamięta o Konstantym Ćwierku

21 listopada 2025 r. na placu im. Konstantego Ćwierka w Sosnowcu odbyły się miejskie uroczystości z okazji 130. rocznicy urodzin poety i dziennikarza. Wydarzenie miało miejsce u zbiegu ulic Piłsudskiego, Dęblińskiej i Kołłątaja i było jednym z elementów obchodów poświęconych życiu i twórczości Ćwierka.

Twórczość i dorobek Konstantego Ćwierka

Konstanty Ćwierk był nie tylko poetą i dziennikarzem, lecz także radiowcem i kronikarzem kultury Zagłębia Dąbrowskiego. W swoim dorobku pozostawił ponad tysiąc wierszy, osiem dramatów, kilkanaście nowel i opowiadań, cztery powieści oraz liczne felietony. Jego rękopisy i zbiory znajdują się m.in. w dziale regionalnym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu, dzięki czemu lokalna społeczność ma dostęp do spuścizny poety.

Sosnowiec w hołdzie poecie

Obchody rocznicowe były okazją do przypomnienia sylwetki jednej z ważniejszych postaci związanych z miastem i jego historią. Uroczystości pozwoliły mieszkańcom Sosnowca uczcić wkład Ćwierka w rozwój lokalnej kultury oraz literatury.