Policjant po służbie ratuje życie seniora. Szybka reakcja zapobiegła tragedii

Policjant z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu, będący w czasie wolnym od służby, pomógł starszemu mężczyźnie, który zadławił się jedzeniem. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariusza, senior odzyskał oddech.

Policjant po służbie ruszył z pomocą seniorowi

Policjant był w domu, gdy zadzwonił do niego sąsiad, prosząc o pomoc dla starszego mieszkańca bloku. Z przekazanej informacji wynikało, że mężczyzna prawdopodobnie zadławił się posiłkiem i ma problemy z oddychaniem.

Skuteczna pomoc – uciśnięcia nadbrzusza uratowały życie

Po przyjściu do mieszkania policjant natychmiast ruszył z pomocą. Po ocenie stanu seniora mundurowy zastosował wobec niego uciśnięcia nadbrzusza. Po tym zabiegu senior zaczął swobodnie oddychać. Do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego, policjant kontrolował stan poszkodowanego i pozostawał przy nim, dbając o jego bezpieczeństwo.

Policjanci szkoleni z pierwszej pomocy

Policjanci już podczas kursu podstawowego przechodzą szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy, a zdobywaną wiedzę regularnie doskonalą w trakcie służby. Dzięki temu są przygotowani, aby skutecznie reagować w nagłych sytuacjach i nieść pomoc osobom potrzebującym.

Dlaczego szybka reakcja ma znaczenie?

Zdarzenie po raz kolejny przypomina, jak istotna jest podstawowa znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy i jak duże znaczenie może mieć szybka reakcja osób znajdujących się w pobliżu potrzebującego.