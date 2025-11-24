Wiadomości z Sosnowca

Wyłączenia prądu w Sosnowcu. Sprawdź gdzie nie będzie prądu [24.11-29.11]

  • Dodano: 2025-11-24 06:45, aktualizacja: 2025-11-24 08:11

Prezentujemy harmonogram wyłączeń prądu w Sosnowcu w listopadzie. Sprawdźcie, na jakich ulicach w konkretnych dniach i godzinach zabraknie prądu.

Pamiętaj, w razie zagrożenia lub poważnej awarii dzwoń na 991.

Wyłączenie prądu w naszym mieście

25.11.2025 - 09:00 - 17:00    

  • Sosnowiec ul. Orląt Lwowskich od nr 45 do 103, Portowa od nr 1 do 5, dz.3367, Rybacka od nr 1 do 10, Marynarska od nr 1 do 9, Żeglarska od nr 9 do 17, Dojazd od nr 1 do 5, Śliwki od nr 4 do 12, nr 18, Słodowa nr 1, 3, 5, Gwarków od nr 1 do nr 12, Wojska Polskiego nr 13, 15, odbiorcy zasilanie z ZK-6187, ZK-6188, ZK-6189, ZK-4549, ZK-4001, ZK-6104, ZK-4154, ZK-2607, ZK-1939, ZK-2710, ZK-4429, Kościół, Kaplica, Auto Salon

26.11.2025 - 07:00 - 22:00    

  • Sosnowiec, stacja BDJ22310/2O2310 WPK BACZYŃSKIEGO

26.11.2025 - 08:00 - 13:00    

  • Sosnowiec ul. Wysoka 12B

27.11.2025 - 07:00 - 14:00    

  • Sosnowiec, stacja BDJ22310/2O2310 WPK BACZYŃSKIEGO

27.11.2025 - 08:00 - 17:00    

  • Sosnowiec, ul. Władysława Broniewskiego 20, 20a

28.11.2025 - 08:00 - 12:00    

  • Sosnowiec ul. Kraszewskiego nr 29, 35, 37, 39, 74, 76, 78, 80, Gabrieli Zapolskiej nr 10B, 13, 15, 16, 17, 18, 18A, 20, 21, 23, 25, 27, 29, garaże na ulicy Zapolskiej, Braci Gierymskich nr 26A

