Policjanci zatrzymali podejrzanego o włamanie i posiadanie narkotyków

Mundurowi z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komisariatu Policji IV w Sosnowcu zatrzymali 38-letniego mieszkańca Mysłowic, który włamał się do studzienki telekomunikacyjnej i miał przy sobie amfetaminę. Mężczyzna usłyszał już zarzuty za usiłowanie kradzieży z włamaniem oraz posiadanie środków odurzających.

Włamanie do studzienki telekomunikacyjnej – interwencja policjantów

Policjanci zostali skierowani na ulicę Biała Przemsza, gdzie miał się włączyć alarm w jednej ze studzienek telekomunikacyjnych. Po przyjeździe na miejsce mundurowi nie zastali żadnej osoby mogącej mieć związek ze zdarzeniem. Podczas dalszego sprawdzania terenu, przy ulicy Długiej zauważyli mężczyznę stojącego przy zaparkowanym samochodzie. Na widok policyjnego radiowozu zaczął zachowywać się nerwowo, co wzbudziło podejrzenia stróżów prawa.

Znaleziona amfetamina i narzędzia

W trakcie podjętych czynności okazało się, że jest to 38-letni mieszkaniec Mysłowic. Podczas sprawdzania wnętrza pojazdu policjanci znaleźli woreczki z zawartością białej substancji. Wstępne badanie wykazało, że była to amfetamina. Dodatkowo w samochodzie policjanci znaleźli kabel telekomunikacyjny oraz narzędzia, które mogły służyć do popełnienia przestępstwa.

Zarzuty i grożąca kara

Mundurowi zatrzymali 38-latka. Mężczyzna usłyszał już zarzut kradzieży z włamaniem, a także posiadania środków odurzających, za co może mu grozić kara do 10 lat więzienia.