Zimowa aura wróciła - sprawdź czy twój samochód jest gotowy / fot. Freepik

Za nami już pierwsze opady śniegu, a to oznacza, że na drogach mogą panować trudniejsze i bardziej nieprzewidywalne warunki. Zimowa aura wymaga od kierowców większej odpowiedzialności oraz właściwego przygotowania pojazdu. Warto już teraz zadbać o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników ruchu.

Sprawdzenie opon i podstawowych elementów pojazdu

Policja przypomina, że odpowiednie przygotowanie samochodu do sezonu zimowego ma kluczowe znaczenie. Należy sprawdzić stan ogumienia i rozważyć wymianę opon na zimowe, które zapewniają lepszą przyczepność przy niskich temperaturach.

Ważne jest również skontrolowanie sprawności oświetlenia, akumulatora oraz poziomu płynów eksploatacyjnych, w tym zimowego płynu do spryskiwaczy.

Usuń śnieg i lód z całego pojazdu

Policjanci apelują o dokładne usuwanie śniegu i lodu z całego pojazdu przed rozpoczęciem jazdy — nie tylko z szyb, ale także z dachu, lusterek i świateł.

Ostrożność kluczem do bezpieczeństwa zimą

Pozostawiony śnieg może ograniczać widoczność i stwarzać zagrożenie dla innych kierowców. W trudnych warunkach drogowych należy zachować szczególną ostrożność, zwiększyć odstęp od poprzedzającego pojazdu oraz dostosować prędkość do stanu nawierzchni.

Zadbajmy o bezpieczeństwo zimą

Dbajmy o bezpieczeństwo na drogach — właściwe przygotowanie i rozwaga pozwolą uniknąć wielu niebezpiecznych sytuacji w okresie zimowym.