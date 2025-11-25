Zimowa aura wróciła - sprawdź czy twój samochód jest gotowy

Za nami już pierwsze opady śniegu, a to oznacza, że na drogach mogą panować trudniejsze i bardziej nieprzewidywalne warunki. Zimowa aura wymaga od kierowców większej odpowiedzialności oraz właściwego przygotowania pojazdu. Warto już teraz zadbać o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników ruchu.
Sprawdzenie opon i podstawowych elementów pojazdu
Policja przypomina, że odpowiednie przygotowanie samochodu do sezonu zimowego ma kluczowe znaczenie. Należy sprawdzić stan ogumienia i rozważyć wymianę opon na zimowe, które zapewniają lepszą przyczepność przy niskich temperaturach.
Ważne jest również skontrolowanie sprawności oświetlenia, akumulatora oraz poziomu płynów eksploatacyjnych, w tym zimowego płynu do spryskiwaczy.
Usuń śnieg i lód z całego pojazdu
Policjanci apelują o dokładne usuwanie śniegu i lodu z całego pojazdu przed rozpoczęciem jazdy — nie tylko z szyb, ale także z dachu, lusterek i świateł.
Ostrożność kluczem do bezpieczeństwa zimą
Pozostawiony śnieg może ograniczać widoczność i stwarzać zagrożenie dla innych kierowców. W trudnych warunkach drogowych należy zachować szczególną ostrożność, zwiększyć odstęp od poprzedzającego pojazdu oraz dostosować prędkość do stanu nawierzchni.
Zadbajmy o bezpieczeństwo zimą
Dbajmy o bezpieczeństwo na drogach — właściwe przygotowanie i rozwaga pozwolą uniknąć wielu niebezpiecznych sytuacji w okresie zimowym.