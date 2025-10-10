Sosnowiec przebuduje al. Blachnickiego – nowe chodniki, ścieżki i pasy zieleni

Szykują się zmiany na alei Blachnickiego w Sosnowcu. Skorzystają na nich piesi, rowerzyści oraz kierowcy. To będzie ostatni akcent zmian w rejonie Górki Środulskiej. Prace rozpoczną się wiosną 2026 roku.

Ostatni etap przebudowy Górki Środulskiej

Przebudową objęty będzie kilometrowy odcinek od skrzyżowania z ul. Braci Mieroszewskich do wiaduktu nad ulicą 3 Maja.

– To ostatni fragment alei, który jak wszyscy wiemy wymaga przebudowy. Zarazem będzie to dopełnienie zmian w tej części miasta. Podczas realizacji wcześniejszych etapów zadbaliśmy o to, by z robotami nie wchodzić na nowe rondo u zbiegu alei Blachnickiego i Bora-Komorowskiego – wyjaśnia Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Nowa nawierzchnia, droga rowerowa i „wiedeńskie” przystanki

Blisko 400-metrowy odcinek al. Blachnickiego od ul. Braci Mieroszewskich do nowego ronda zyska nową nawierzchnię, a na całej długości zostanie wybudowany pas zieleni rozdzielający dwupasmowe jezdnie. Takie zmiany zdecydowanie poprawią bezpieczeństwo w tym miejscu. Kolejne nowości czekają na skrzyżowaniu Blachnickiego, Bohaterów Monte Cassino i Kisielewskiego. Kierowcy jadący od strony centrum Sosnowca nie będą mieli możliwości skrętu w lewo w ul. Bohaterów Monte Cassino, podobnie jak kierowcy jadący z drugiej strony nie skręcą w lewo w boczną ulicę Kisielewskiego. Zatoka przystanku autobusowego Zagórze Osiedle zostanie wybetonowana, a w miejscu obecnych krawężników pojawią się krawężniki przystankowe nazywane „wiedeńskimi”. Dodatkowe doświetlenie zyska przejście dla pieszych.

Za nowym rondem od strony Zagłębiowskiego Parku Sportowego zostanie wybudowana droga rowerowa. Dzięki temu powstanie bezpieczne połączenie rowerowe pomiędzy Zagórzem a ul. 3 Maja. Tuż obok zostanie wybudowany chodnik. Nowy trakt dla pieszych powstanie również po drugiej stronie ulicy. Co ważne, przy okazji tych prac zostanie naprawione osuwisko skarpy.

Ten odcinek al. Blachnickiego zyska również nową nawierzchnię na całej długości jezdni, a przejście dla pieszych w rejonie wiaduktu zostanie doświetlone oraz wyposażone we wzbudzaną sygnalizację świetlną. Tutaj również jezdnie zostaną od siebie odseparowane pasem zieleni.

Warto pamiętać, że rok temu zakończyła się warta 36 mln zł przebudowa ulic Zaruskiego i Bora-Komorowskiego wraz z budową trzech rond, chodników i dróg rowerowych.

– Tym samym zakończymy proces zmian w przebudowie dróg dla samochodów i rowerzystów oraz chodników dla pieszych w tej części naszego miasta. Liczę, że jesienią 2026 roku wszystko będzie zakończone – cieszy się prezydent Sosnowca.

Start wiosną 2026 – finał jesienią 2027

Zadanie realizowane będzie w formie zaprojektuj i wybuduj. Dlatego pierwsze miesiące poświęcone będą na projektowanie, dokumentację i uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń. Ekipy remontowe na miejscu pojawią się na wiosnę 2027 roku i powinny zakończyć pracę jesienią.

Koszt całego zadania, wraz z dofinansowaniem, wynosi 6,6 mln zł. Miasto pozyskało 3,5 mln zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Liderem konsorcjum wykonawców jest firma Dameks z Imielina.